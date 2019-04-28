Василиса Марзалюк о Европейских играх: Поддержите нас, и мы покажем, что такое Беларусь

Новости Беларуси. Каждый из медалистов наверняка держит в уме Европейские игры. Держит их и героиня нашего следующего сюжета. Василиса Марзалюк на борцовском ковре боец опытный, но тем не менее все еще готова удивлять соперников. Чемпионка первых Европейских игр – в сюжете «Недели спорта» на СТВ.

Первые Европейские игры в Баку стали фееричными для женской сборной Беларуси по борьбе. Четыре награды положили наши девушки в медальную копилку страны, в их числе и золото Василисы Марзалюк. Она смогла пройти и огонь, и воду, и медные трубы.

Ей прочили блестящее будущее еще в начале двухтысячных. Олимпиада в Пекине могла стать для Василисы триумфом, но на деле оказалась великим испытанием: за два года до этого она была дисквалифицирована.

Именно с этого момента началось возрождение Медведицы – так ее называет трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. Все свободное время Марзалюк проводила в зале и после досадного дисквала смогла сперва стать серебряным призером на чемпионате Европы, а затем завоевать бронзу на мире в Стамбуле. До 2015 года Василиса Марзалюк с завидным постоянством завоевывала исключительно серебряные и бронзовые награды. Баку наконец-то принес долгожданное золото.

«Девочки все заряжены на успех, и ты там не можешь себе позволить где-то расслабиться» Василиса Марзалюк, чемпионка первых Европейских игр по борьбе:

Я очень хорошо начала этот поединок. Я думаю, россиянка была в растерянности от моего атакующего стиля. Я думаю, что я застала ее врасплох. Было несколько результативных атак, россиянка не смогла сдержать моя напор. Во втором периоде мне, конечно, пришлось сдерживать преимущество, потому что она поняла, куда попала. В конце было немножко сложно. Я ехала в Баку за победой. Бронзовые и серебряные награды пылятся у меня в ящике уже очень давно.

У нас очень дружный коллектив. Девочки все заряжены на успех, и ты там не можешь себе позволить где-то расслабиться. Для меня это очень положительный стресс. Я желаю, чтобы все делали до конца, показали свой максимум... И болельщики: поддержите нас, пожалуйста, и мы покажем, что такое Беларусь. Василиса Марзалюк вписала свое имя в историю белорусской женской борьбы: она шесть раз становилась призером Европы и трижды – мира. Но ей все равно не хватает заветной медали.

«Как минимум быть на пьедестале. Поэтому я останавливаться не собираюсь» Василиса Марзалюк:

Мне хотелось бы, естественно, выиграть чемпионат мира. У меня еще нет золота среди взрослых. Так, по молодежи есть. Уже осталось полтора года до Олимпийских игр, и, наконец-то, я надеюсь, что смогу показать все, на что я способна и выиграть. Как минимум быть на пьедестале. Поэтому я останавливаться не собираюсь. Сегодня Василиса Марзалюк вновь готовится к Европейским играм. Но теперь белоруска будет встречать всех своих оппонентов на родине.

Василиса Марзалюк:

Мне будет 32, и я сразу выйду на ковер, через несколько дней. Приедут поддержать мои друзья меня. В Беларуси мощная поддержка, потому что и родители, и родственники, и близкие, и все друзья, которые живут за рубежом – я тоже им купила билеты уже. Поэтому я буду чувствовать на себе очень большую поддержку. Но все рассчитывают на медаль с моей стороны, естественно. Я готовлюсь, я чувствую в себе силы. Я один из сильнейших борцов мира.

Соревнования пройдут в столичном Дворце спорта. Это место культовое для многих поколений борцов всего постсоветского пространства.