Василиса Марзалюк о Европейских играх: Поддержите нас, и мы покажем, что такое Беларусь
Новости Беларуси. Каждый из медалистов наверняка держит в уме Европейские игры. Держит их и героиня нашего следующего сюжета. Василиса Марзалюк на борцовском ковре боец опытный, но тем не менее все еще готова удивлять соперников. Чемпионка первых Европейских игр – в сюжете «Недели спорта» на СТВ.
Первые Европейские игры в Баку стали фееричными для женской сборной Беларуси по борьбе. Четыре награды положили наши девушки в медальную копилку страны, в их числе и золото Василисы Марзалюк. Она смогла пройти и огонь, и воду, и медные трубы.
Ей прочили блестящее будущее еще в начале двухтысячных. Олимпиада в Пекине могла стать для Василисы триумфом, но на деле оказалась великим испытанием: за два года до этого она была дисквалифицирована.
Именно с этого момента началось возрождение Медведицы – так ее называет трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. Все свободное время Марзалюк проводила в зале и после досадного дисквала смогла сперва стать серебряным призером на чемпионате Европы, а затем завоевать бронзу на мире в Стамбуле.
До 2015 года Василиса Марзалюк с завидным постоянством завоевывала исключительно серебряные и бронзовые награды. Баку наконец-то принес долгожданное золото.
«Девочки все заряжены на успех, и ты там не можешь себе позволить где-то расслабиться»
Василиса Марзалюк, чемпионка первых Европейских игр по борьбе:
Я очень хорошо начала этот поединок. Я думаю, россиянка была в растерянности от моего атакующего стиля. Я думаю, что я застала ее врасплох. Было несколько результативных атак, россиянка не смогла сдержать моя напор. Во втором периоде мне, конечно, пришлось сдерживать преимущество, потому что она поняла, куда попала. В конце было немножко сложно.
Я ехала в Баку за победой. Бронзовые и серебряные награды пылятся у меня в ящике уже очень давно.
У нас очень дружный коллектив. Девочки все заряжены на успех, и ты там не можешь себе позволить где-то расслабиться. Для меня это очень положительный стресс. Я желаю, чтобы все делали до конца, показали свой максимум... И болельщики: поддержите нас, пожалуйста, и мы покажем, что такое Беларусь.
Василиса Марзалюк вписала свое имя в историю белорусской женской борьбы: она шесть раз становилась призером Европы и трижды – мира. Но ей все равно не хватает заветной медали.
«Как минимум быть на пьедестале. Поэтому я останавливаться не собираюсь»
Василиса Марзалюк:
Мне хотелось бы, естественно, выиграть чемпионат мира. У меня еще нет золота среди взрослых. Так, по молодежи есть. Уже осталось полтора года до Олимпийских игр, и, наконец-то, я надеюсь, что смогу показать все, на что я способна и выиграть. Как минимум быть на пьедестале. Поэтому я останавливаться не собираюсь.
Сегодня Василиса Марзалюк вновь готовится к Европейским играм. Но теперь белоруска будет встречать всех своих оппонентов на родине.
Василиса Марзалюк:
Мне будет 32, и я сразу выйду на ковер, через несколько дней. Приедут поддержать мои друзья меня. В Беларуси мощная поддержка, потому что и родители, и родственники, и близкие, и все друзья, которые живут за рубежом – я тоже им купила билеты уже. Поэтому я буду чувствовать на себе очень большую поддержку. Но все рассчитывают на медаль с моей стороны, естественно. Я готовлюсь, я чувствую в себе силы. Я один из сильнейших борцов мира.
Соревнования пройдут в столичном Дворце спорта. Это место культовое для многих поколений борцов всего постсоветского пространства.
«Главный тренер сказал нам не давать никаких комментариев по поводу того, что мы всех порвем, мы всех уничтожим и все такое»
Василиса Марзалюк:
Олег Яковлевич, главный тренер, сказал нам не давать никаких комментариев по поводу того, что мы всех порвем, мы всех уничтожим и все такое. Мы будем показывать свой максимум. Надеемся, что это принесет плоды. Баку сложно переплюнуть. Для нас все равно минские Европейские игры останутся лучшими, незабываемыми, и мы тоже попробуем создать эту атмосферу для зрителя, чтобы они были восхищены тем, что в нашей стране, в моем любимом городе, прошло такое значимое спортивное событие.