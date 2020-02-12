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Сергей Ковальчук: мы рассчитываем в пределах 100 лицензий на ОИ в Токио

12 февраля 2020 11:27
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Новости Беларуси. 69 лицензий в 15 видах спорта смогли взять белорусы на Олимпиаду 2020. Игры в Токио – главная задача на предстоящий сезон. Время увеличить присутствие наших спортсменов на главных стартах четырехлетия еще есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас к Олимпиаде в Токио готовятся 263 спортсмена. Такие цифры 12 февраля прозвучали на итоговой коллегии Минспорта.

Сергей Ковальчук: мы рассчитываем в пределах 100 лицензий на ОИ в Токио-1

За 2019 год белорусские атлеты завоевали 843 медали, из них 248 высшего достоинства. Одним из самых ярких событий ушедшего года стали вторые Европейские игры. Минский мультифорум принес в копилку нашей команды 68 наград и второе общекомандное место. Успешными игры стали и в организационном плане. В целом в профильном ведомстве положительно оценивают работу отрасли.

Сергей Ковальчук: мы рассчитываем в пределах 100 лицензий на ОИ в Токио-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Сегодня требования к отбору ужесточились. Количество спортсменов стало меньше, которые отбираются в разных спортивных дисциплинах. Поэтому мы видим, что мы идем в нашем нормальном графике, ритме.

Есть еще перспективы к завоеванию порядка 30 олимпийских лицензий. Мы видим этих спортсменов, которые должны кто по рейтингу отобраться, кто на каких-то соревнованиях отборочных. Мы рассчитываем в пределах 100 лицензий на эти Олимпийские игры.

Сергей Ковальчук: мы рассчитываем в пределах 100 лицензий на ОИ в Токио-7

Сегодня также наградили победителей 20-й спартакиады работников аппарата органов госуправления. Первое место в группе свыше 100 человек у команды Нацбанка.

Сергей Ковальчук: мы рассчитываем в пределах 100 лицензий на ОИ в Токио-10

# Олимпиада 2020 # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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