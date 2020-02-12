Сергей Ковальчук: мы рассчитываем в пределах 100 лицензий на ОИ в Токио

Сейчас к Олимпиаде в Токио готовятся 263 спортсмена. Такие цифры 12 февраля прозвучали на итоговой коллегии Минспорта.

Новости Беларуси. 69 лицензий в 15 видах спорта смогли взять белорусы на Олимпиаду 2020. Игры в Токио – главная задача на предстоящий сезон. Время увеличить присутствие наших спортсменов на главных стартах четырехлетия еще есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2019 год белорусские атлеты завоевали 843 медали, из них 248 высшего достоинства. Одним из самых ярких событий ушедшего года стали вторые Европейские игры. Минский мультифорум принес в копилку нашей команды 68 наград и второе общекомандное место. Успешными игры стали и в организационном плане. В целом в профильном ведомстве положительно оценивают работу отрасли.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Сегодня требования к отбору ужесточились. Количество спортсменов стало меньше, которые отбираются в разных спортивных дисциплинах. Поэтому мы видим, что мы идем в нашем нормальном графике, ритме.

Есть еще перспективы к завоеванию порядка 30 олимпийских лицензий. Мы видим этих спортсменов, которые должны кто по рейтингу отобраться, кто на каких-то соревнованиях отборочных. Мы рассчитываем в пределах 100 лицензий на эти Олимпийские игры.