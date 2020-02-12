«Тренер сказал не расслабляться». «Цмоки-Минск» победили российскую «Нику»





Виктория Гаспер, центровая БК «Цмоки-Минск»

Первая игра когда была, мы играли в Сыктывкаре, у нас было очень мало игроков, очень много было травм. В этот раз почти вся команда играла, но кто-то после травмы, кто-то после болезни. Ротации игроков были хорошие, можно было подменить вовремя, чтоб сильно не уставали. Я думаю, что сыграла роль командная игра, как никогда мы играли командой и это немаловажно. Тренер сказал не расслабляться, еще две десятиминутки играть. Я думаю, что мы выполнили установку, хоть частично.