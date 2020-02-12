«Тренер сказал не расслабляться». «Цмоки-Минск» победили российскую «Нику»
Новости Беларуси. Минские «Цмоки» провели ответный четвертьфинальный матч Восточноевропейской женской баскетбольной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На домашнем паркете команда Андрея Вавлева встречалась с российской «Никой». Напомним, двумя неделями ранее в Сыктывкаре «драконы» добились победы – 75:69.
Ответная игра получилась менее интригующей: уже в первой четверти хозяйки площадки заработали солидное преимущество –18:5. К середине встречи подопечные Вавлева оторвались еще больше – 38:11. После большого перерыва баскетболистки «Ники» начали навязывать борьбу, но «Цмоки»» соперниц близко не подпустили. Итоговый счет – 70:59.
Виктория Гаспер, центровая БК «Цмоки-Минск»
Первая игра когда была, мы играли в Сыктывкаре, у нас было очень мало игроков, очень много было травм. В этот раз почти вся команда играла, но кто-то после травмы, кто-то после болезни. Ротации игроков были хорошие, можно было подменить вовремя, чтоб сильно не уставали. Я думаю, что сыграла роль командная игра, как никогда мы играли командой и это немаловажно. Тренер сказал не расслабляться, еще две десятиминутки играть. Я думаю, что мы выполнили установку, хоть частично.
Эта победа гарантировало «Цмоки-Минск» выход в финал четырех Восточноевропейской женской баскетбольной лиги.
Матчи этой стадии пройдут 21-22 марта.