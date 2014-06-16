ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная России по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 сборная России сыграет в группе «Н». Конкуренцию за выход из группы ей составят команды Бельгии, Алжира и Южной Кореи.

Россия пока не имеет ни одного титула на чемпионатах мира по футболу, а лучшее достижение сборной - попадание в четвертьфиналы в Швеции (1958), Чили (1962) и Мексике (1970). В 2014 году команде не прогнозируют таких высоких результатов.

Валерий Газаев, бывший главный тренер сборной России:

Я считаю, что очень хорошим результатом будет выход российской команды из группы. Потому что в нашей группе безоговорочный лидер — это Бельгия, а остальные три сборные имеют равные шансы на попадание в плей-офф.

Букмекерские конторы также называют команду Бельгии главным фаворитом группы, проча подопечным Фабио Капелло второе место. Однако и это позволит российской сборной сыграть в 1/8. При этом вероятность того, что они пройдут дальше и завоюют кубок, составляет лишь 0,5%.

Фаворитом ЧМ-2014 является сборная Бразилии.

Окончательный состав сборной России:

Вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков.

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов.

Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов.

Нападающие: Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков.

Главный тренер: Фабио Капелло.

Чемпионат мира в Бразилии пройдет с 12 июня по 13 июля 2014 года.