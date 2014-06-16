4:0. Германия обыграла Португалию в матче группового этапа ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Германия - Португалия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Уже через 10 с небольшим минут в городе Сальвадор стартует матч фаворитов группы «G» - Германии и Португалии!

Мы проведём для вас текстовый онлайн этого, хочется верить, увлекательного поединка!

Стартовый состав сборной Германии: Нойер-Боатенг-Мертезакер-Хуммельс-Хёведес-Лам-Хедира-Кроос-Езил-Мюллер-Гетце.

Состав сборной Португалии: Патрисиу-Ж.Перейра-Б.Алвеш-Пепе-Коэнтрау-Велозу-Моутиньо-Мейрелеш-Нани-Угу Алмейда-Роналду.

Соперников рассудит сербский арбитр Милорад Мазич.

Матч стартовал!

Португальцы провели хорошую темповую атаку, увенчавшуюся не самым удачным ударом Угу Алмейды.

Криштиану Роналду отправил мяч значительно выше ворот. Тот прилетел к симпатичной болельщице. Что ж, у Роналду неплохой вкус.

Ещё одна хорошая атака португальцев, вот и Нойер вступает в игру!

Кипер португальцев Руй Патрисиу начудил, подарив мяч Сами Хедире. Хедира сам удивился такому подарку и ударил мимо ворот.

Сербский судья назначает пенальти в португальские ворота!!

Жоао Перейра сфолил в собственной штрафной, за что получил жёлтую карточку.

ГОЛ!! ГЕРМАНИЯ ВПЕРЕДИ! МЮЛЛЕР РЕАЛИЗУЕТ ПЕНАЛЬТИ!

Небольшое затишье наступило в матче.

Команды существенно сбавили темп по сравнению с первыми 15-ю минутами игры.

Идёт середина первого тайма.

Нани наконец-то прерывает затянувшееся затишье опасным ударом от границ штрафной! Мяч летит немного выше немецкой рамки.

Какие-то проблемы со здоровьем у Угу Алмейды. Прихрамывая, он покидает поле. Пока непонятно, временно или насовсем.

Да, всё же насовсем. Алмейду, который сегодня вышел на поле со стильными усами а-ля Фредди Меркьюри, меняет Эдер.

Серьёзная потеря для Португалии. Эдера равноценной заменой опытному Уго Алмейде назвать нельзя.

Ох, какой момент создают немцы!! Марио Гётце пробил из зоны одиннадцатиметрового после паса Езила, совершившего длинный рывок.

Германия выходит вперёд!!!! 2:0!!! Хуммельс забивает головой после розыгрыша углового!

Это серьёзная заявка на победу! Впрочем, если португальцам удастся отквитать хотя бы один мяч до перерыва, интрига оживёт!

Стоит упомянуть о том, что результативную передачу на Хуммельса со «стандарта» выполнил Тони Кроос.

Напряжённая ситуация у немецких ворот, португальцы решили прибрать инициативу к своим рукам в последние минуты тайма.

Вот и Эдер нанёс первый удар по воротам «бундестим», замыкая подачу с углового!

ПОРТУГАЛЬЦЫ ОСТАЮТСЯ ВДЕСЯТЕРОМ! ПЕПЕ ПОЛУЧАЕТ КРАСНУЮ!

Отмахнулся португалец от Томаса Мюллера, старавшегося отобрать у того мяч. А потом ещё и попытался боднуть немецкого форварда.

Вообще Пепе - известный в футбольном мире грубиян, так что этой красной карточкой он никого не удивил.

Но, с другой стороны, судья мог бы и не способствовать безвременной кончине и без того полуживой интриги.

Пять минут до конца первого тайма, в котором мы увидели пенальти, красную карточку, два мяча немцев и пару моментов Роналду.

Ну и эпичный косяк Руя Патрисиу, который едва не привёл к голу.

МЮЛЛЕР ОФОРМЛЯЕТ ДУБЛЬ!!! 3:0!!!

Едва стартовало дополнительное время, как Мюллер воспользовался несогласованностью португальских защитников и удачно пробил.

Завершён первый тайм. 3:0 в пользу Германии. При этом португальцы играют в меньшинстве. Отдыхаем.

Вот и второй тайм подоспел! Смогут ли португальцы возродить интригу, или сборная Германии додавит оппонента окончательно?

Велозу в перерыве был заменён на Рикардо Кошту.

Темп после перерыва абсолютно не возрос. Всё так же медленно катают мяч по полю команды.

Немцам-то торопиться некуда, это понятно. А что же Роналду и Ко?

Месут Езил выбегал один на один, но пробил прямо во вратаря. Опасный момент!

Нани и Коэнтрау помешали друг другу завершить перспективную атаку. Никакой командной игры у португальцев сегодня нет.

Португальцы получают право на перспективный штрафной. Ну может хоть тут Роналду себя проявит?

Португальская звезда попадает в немецкую стенку. Только угловой выжали португальцы из этого «стандарта».

Кстати, Роналду отчего-то подвергается в Сальвадоре чудовищной обструкции. Трибуны частенько его освистывают.

Замена у бундесманншафт! Андрес Шюррле вступает в игру, Месут Езил уходит с газона.

Коэнтрау, похоже, потянул мышцу паха. Будет вторая вынужденная замена у португальцев.

Ну что сказать, крайне неудачный старт чемпионата для португальской команды. Да и вообще для всего Пиренейского полуострова.

Андре Алмейда меняет Фабио Коэнтрау.

Перед Нани была свободная зона, пытался он ворваться в штрафную немцев, но защитники не дали ему развернуться.

Шюррле протащил мяч по правому флангу, отдал пас в центр на Гётце, но тот корявенько пробил. А мог сделать счёт 4:0.

У сборной Германии тоже без травм не обошлось. пробили колено Хуммельсу. Шкодран Мустафи его меняет.

Дальний удар в исполнении Нани! Кипер немцев Мануэль Нойер впервые за долгое время вступает в игру.

Нани, пожалуй, сегодня самый активный у сборной Португалии. Криштиану Роналду же, напротив, абсолютно незаметен.

Очевидно, что победителями сегодняшней игры будут немецкие футболисты. Вопрос только: с каким счётом победят?

Возможно, португальской команде удастся провести хотя бы гол престижа? А то совсем неприличный счёт.

А теперь он становится ещё неприличнее! Томас Мюллер забивает четвёртый гол! 4:0!!

Андре Алмейда упустил одного из немцев, тот прострелил во вратарскую, где Мюллер оказался расторопнее всех.

К сожалению, я упустил из виду, кто же отдал Томасу результативную передачу. Сейчас выясним.

Андре Алмейда упустил Шюррле, тот прострелил во вратарскую, где Мюллер оказался расторопнее всех.

Томас Мюллер, оформивший первый хет-трик чемпионата, уходит с поля! Его меняет ветеран Лукас Подольски.

Роналду запорол очередной перспективный штрафной. Его удар заблокирован немецким футболистом.

С третьей попытки Роналду наконец-то выполнил удар, достойный лучшего футболиста мира. Нойер отразил мощный выстрел.

Всё, звучит свисток! Матч окончен! Германия побеждает без вариантов - 4:0!