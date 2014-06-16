ЧМ-2014 по футболу. Катарский верблюд Шахин предсказал победу сборной Португалии 16 июня

ЧМ-2014 по футболу. В Катаре живет верблюд по кличке Шахин. Это дитя пустыни, как оказалось, безошибочно прогнозирует матчи чемпионата мира, который проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.

Шахин определил победителя центрального матча группы «G» между Германией и Португалией, который пройдет в понедельник в 19:00 по белорусскому времени.

По мнению верблюда, победу в матче отпразднует команда Криштиану Роналду.

Ранее Шахин безошибочно спрогнозировал исход четырех поединков: Бразилия - Хорватия (3:1), Италия - Англия (2:1), Испания - Голландия (1:5) и Аргентина - Босния (2:1).

Продолжит ли Шахин свою правдивую серию, узнаем вместе с ctv.by!