ЧМ-2014 по футболу. Экс-форвард сборной России после матча Германия-Португалия: Хорошо бы попасть на таких португальцев

ЧМ-2014 по футболу. 16 июня на арене «Фонте-Нова» в Сальвадоре в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Германии обыграла команду Португалии с разгромным счетом – 4:0.

При этом у сборной Португалии сохраняются шансы выйти из группы в 1/8. Как известно, при удачном раскладе, там она встретится с одной из команд квартета «Н».

Теоретически с Португалией в 1/8 финала может сыграть Россия

Россиян игра с «такой» Португалией очень бы устроила.

Сергей Юран, экс-нападающий «Бенфики», экс-форвард сборной России (в интервью «Спорт-Экспресс»):

Португальцы действовали сами по себе, разрозненно. Кроме того, их подвела зависимость от Криштиану Роналду. У форварда игра не пошла, и команда «поплыла». В-третьих, есть вопросы по поводу физической готовности футболистов. Ведь у Угу Алмейды и у Фабиу Коэнтрау возникли проблемы с мышцами. Значит, они оказались не готовы к матчу. Вообще, такое впечатление, что португальцев только вчера собрали.

Хорошо бы попасть на португальцев. При этом такой расклад вполне реален. Дай бог, чтобы мы заняли первое место в своем квартете. Многие называют бельгийцев явными фаворитами группы, однако я так не считаю.

Свой первый матч сборная России проведет 18 июня в 01.00 по белорусскому времени против команды Южной Кореи.

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