ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Испании по футболу

Действующие чемпионы мира испанцы встретятся со сборной Голландии, которую «обидели» в финале мундиаля 2010, уже в отборочном туре. Компанию по группе «В» им составят команды Чили и Австралии.

Андрес Иньеста, футболист (Испания):

Это было самое лучшее, что было в моей жизни. Не только для меня, но и для всей нашей команды. Есть не так много моментов в жизни, когда ты вне себя от радости. Мы все надеемся, что такие эмоции мы получим вновь.

На чемпионате мира-2014 в Бразилии команда Висенте дель Боске предпримет попытку не только подтвердить титул, но и стать первой европейской сборной, которая выиграет Кубок мира в Южной Америке.

Сейчас в это трудно поверить, но в последний раз перед чемпионатом мира 2010 года сборная Испании всерьез боролась за медали аж в 1950, когда в Бразилии «красная фурия» заняла четвертое место, проиграв лишь два поединка — полуфинал и матч за третье место.

К слову, в этом году, снова в Бразилии, букмекеры пророчат испанцам… также поражение в полуфинале. Но уже от аргентинцев. Победу ЧМ-2014 сулят хозяевам.

Но окрыленные успехами последнего четырехлетия, испанские футболисты считают, что могут сделать свой победный «дубль».

Педро, футболист (Испания):

Было бы здорово снова выиграть чемпионат мира. Ни одной европейской стране еще не удавалось стать чемпионом в Южной Америке. У нас в составе много креативных игроков, футболистов с богатой техникой. Это очень полезно для атакующего потенциала команды. А ведь мы и в обороне действуем очень дисциплинированно.

Поддерживают свою сборную и болельщики: по данным исследования, проведенного проектом FREE (Football Research in an Enlarged Europe), 58% жителей Испании верят в то, что их команда выиграет чемпионат мира в Бразилии.

Висенте дель Боске могут позавидовать страшной завистью многие тренеры, которым предстоит работать на чемпионате мира в Бразилии. В составе сборной Испании будут представлены футболисты «Реала» и «Атлетико», сыгравшие в финале Лиги чемпионов, а также игроки, выступающие за «Барселону», «Баварию», «Челси», «Манчестер Сити», «Севилью».

Костяк сборной Испании составляют Касильяс, Хави, Иньеста, Фабрегас, Давид Сильва, Алонсо, Бускетс, Рамос, Пике.

Окончательный состав сборной Испании:

Вратари: Икер Касильяс, Пепе Рейна, Давид де Хеа.

Защитники: Сесар Аспиликуэта, Жерар Пике, Хорди Альба, Серхио Рамос, Хави Мартинес, Рауль Альбиоль, Хуанфран.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Хави, Сеск Фабрегас, Андрес Иньеста, Хаби Алонсо, Коке, Давид Сильва, Санти Касорла.

Нападающие: Педро, Хуан Мата, Давид Вилья, Фернадо Торрес, Диегу Коста.

Главный тренер: Висенте дель Боске.

Чемпионат мира в Бразилии пройдет с 12 июня по 13 июля 2014 года.

Неофициальным гимном мундиаля в Бразилии стала песня «La La La» в исполнении известной во всем мире колумбийской певицы Шакиры, которая, кстати, замужем за Жераром Пике, защитником национальной сборной Испании. В видео появился звездный состав «Барселоны», включая, естественно, Жерара, а также их 16-месячный сын Милан Пике в роль маленького футболиста (см. видео).