ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Австралии по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Австралии представлена в группе «В» вместе с командами Испании, Нидерландов и Чили.

Сборная Австралии – достаточно редкий участник чемпионатов мира по футболу. Впервые прорвавшись на мундиаль в 1974 году (безрезультативно), «футболисты-кенгуру» целых 32 года не могли повторить это достижение. Одна из причин - против Австралии был регламент ФИФА, согласно которому сборные из Океании не могли рассчитывать на прямую путёвку на чемпионат, а в стыковых поединках со сборными из Южной Америки шансы островитян сводились к минимуму.

Исторический прорыв пришёлся на ЧМ-2006. Под руководством голландца Гуса Хиддинк австралийцы сумели переиграть сборную Уругвая в серии послематчевых пенальти в стыковых матчах.

Экс-голкипер сборной Австралии, вратарь английского «Челси» в одном из интервью вспоминает о том, что значила эта победа для его родины.

Марк Шварцер, экс-голкипер сборной Австралии:

Это был один из матчей в истории спорта, который объединил всю Австралию на один вечер. Люди разного происхождения объединились, чтобы поддержать сборную, они праздновали вместе, это показало, что такое Австралия, и какая она. Этот матч изменил историю футбола в Австралии, потому что мы не попадали на чемпионат 32 года до этого. Мы смогли переписать книгу истории, перед толпой всей душой болеющих фанатов, это было нечто особенное!

Я пересматривал это много раз, и мои дети смотрели. Когда я смотрю это, каждый раз у меня мурашки. У меня и сейчас мурашки!

Символично: сборная Австралии отправились в Германию, как и 32 года назад. В это раз островитяне даже вышли в плей-офф, где проиграла будущим чемпионам мира - итальянцам.

В 2010 году в ЮАР австралийцы вновь были участниками чемпионата мира, но уступили путевку в плей-офф сборной Ганы. Как проявят себя австралийцы в Бразилии - покажет время.

Марк Шварцер:

Я надеюсь, у нас все получится в Бразилии, я буду поддерживать их на 100%. Будет очень, очень трудно, у нас в группе Испания, Голландия и Чили.

Наша сборная сильно изменилась. Скрестим пальцы на удачу, пусть у ребят все получится, пусть они сделают все для того, чтобы Австралия гордилась собой.

Следите за чемпионатом мира по футболу вместе с ctv.by с 12 июня по 13 июля!

Окончательный состав сборной Австралии:

Вратари: Мэтью Райан, Митчелл Лангерак, Юджин Галекович.

Защитники: Иван Франжич, Мэттью Шпиранович, Бэйли Райт, Джейсон Дэвидсон, Алекс Уилкинсон, Райан Макгован.

Полузащитники: Оливер Бозанич, Марк Брешиано, Джеймс Холленд, Миле Йединак, Массимо Луонго, Мэтт Маккей, Марк Миллиган, Томас Оар, Тим Кэхилл, Дарио Видосич.

Нападающие: Бен Хэллоран, Адам Таггарт, Мэттью Леки, Джеймс Троиси.

Главный тренер: Ангелос Постекоглу.