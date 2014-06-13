ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Кот-дʹИвуара по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Кот-дʹИвуара представлена в группе «В» вместе с командами Колумбии, Греции и Японии.

Сборная Кот-д’Ивуара впервые пробилась на чемпионат мира в 2006 году. По воле жребия ивуарийцы с пылу с жару попали в так называемую группу смерти - к опытным командам Аргентины и Нидерландов. С треском провалившись в первый раз, команда через четыре года вновь отобралась на турнир… и снова попала в тяжелую ситуацию - в стартовых соперниках Бразилия и Португалия. Итог - африканская команда не вышла из группы.

В 2014 году удача, кажется, улыбнулась - «слоны» впервые могут рассчитывать на выходв плей-офф. Фаворитом квартета считается Колумбия, у Японии, Греции и Кот-д’Ивуара, по мнению букмекеров, шансы примерно равны.

Окончательный состав сборной Кот-дʹИвуара:

Вратари: Бубакар Барри, Манде Сайуба, Сильвен Гбоуо.

Защитники: Коло Туре, Сулейман Бамба, Жан-Даниэль Акпа Акпро, Серж Орье, Артюр Бока, Усман Виейра, Констант Джакпа.

Полузащитники: Дидье Зокора, Шейк Тиоте, Яя Туре, Макс-Ален Градель, Исмаэль Диоманде, Сере Дье, Матис Боли.

Нападающие: Дидье Я Конан, Вильфрид Бони, Дидье Дрогба, Жервинью, Джованни Сио, Саломон Калу.

Главный тренер: Сабри Лямуши.

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