ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Аргентины по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Аргентины представлена в группе «F» вместе с командами Боснии и Герцеговины, Ирана и Нигерии.

Аргентинская команда - одна из наиболее титулованных в мире футбола. По два раза сборная выигрывала чемпионаты мира (1978, 1986) и Олимпийские игры (2004, 2008).

Легендой аргентинского футбола можно назвать Диего Марадону, который провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной, стал чемпионом мира в 1986 года, и признан лучшим футболистом XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА. Карьеру игрока закончил в 1994 году.

В национально сборной сегодня тоже есть явный фаворит. На пятки Диего наступает нынешний капитан «бело-голубых», нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Его часто сравнивают с Марадоной и уже называют одним из лучших футболистов планеты. Несмотря на личные достижения, Лео признается, что для него мечта о командной победе на чемпионате мира важнее собственных интересов.

Лионель Месси, футболист (Аргентина):

Я всегда говорил, что готов променять все свои рекорды на победу на чемпионате мира. Это сделало бы моих соотечественников счастливыми. Я верю, что на ЧМ-2014 мы сможем достигнуть поставленной цели. Мы работали усердно и верим, что находимся на правильном пути.

Форвард уже принимал участие в ЧМ-2006 и 2010. Оба раза Аргентина на стадии 1/4 финала проигрывала Германии – сперва по пенальти (1:1, пенальти – 2:4), а потом в основное время (0:4).

В Рио-де-Жанейро букмекеры прочат сборной Аргентины попадание в финал и встречу там с хозяевами чемпионата – бразильцами.

Диего Марадона, футболист (Аргентина):

Надеюсь, Месси удастся выиграть чемпионат мира со сборной Аргентины, хотя, будет непросто, потому что его стиль игры уже изучили. Лео отличный футболист, но думаю, я был лучшим.

Окажутся ли правы статисты? Следите за чемпионатом мира по футболу-2014 с 12 июня по 13 июля.

Окончательный состав сборной Аргентины:

Вратари: Серхио Ромеро, Мариано Андухар, Агустин Орион.

Защитники: Эсекиэль Гарай, Федерико Фернандес, Пабло Сабалета, Мартин Демикелис, Маркос Рохо, Хосе Мария Басанта, Уго Кампаньяро.

Полузащитники: Фернандо Гаго, Лукас Билья, Хавьер Маскерано, Макси Родригес, Анхель Ди Мария, Рикардо Альварес, Аугусто Фернандес, Энцо Перес.

Нападающие: Серхио Агуэро, Лионель Месси, Гонсало Игуаин, Эсекиэль Лавесси, Родриго Паласио.

Главный тренер: Алехандро Сабелья.