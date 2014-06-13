ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Греции по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Греции представлена в группе «В» вместе с командами Колумбии, Кот-дʹИвуара и Японии.

Сборная Греции на чемпионате мира - явление почти уникально. Впервые греки отобрались на Кубок мира лишь в 1994 году, а в следующий раз - только в 2010. Наверное поэтому для них Бразилия, в первую очередь, - праздник футбола, а только потом - соревнование.

Сократис Папстатопулос, защитник сборной Греции:

Для сборной Греции возможность принять участие в чемпионате мира - прежде всего большая честь. Это настоящий праздник футбола, который для нас будет сложно чем-либо омрачить. Я был удивлён, узнав, что нас не рассматривают в числе фаворитов группы С, однако, поразмыслив, понял, что это неплохо. Любой положительный результат, который мы продемонстрируем, будет рассматриваться как достижение. Но мы-то знаем свою силу. В нашем квартете нет явного фаворита. Все четыре команды претендуют на выход из группы в равной степени. Япония, Колумбия и ивуарийцы едва ли чем-то сильно нас превосходят, но понимаю, что это необходимо доказать на футбольном поле.

Явный фаворит группы - Колумбия. С этой сборной греки встретятся в пером матче. До этого соперники пересекались лишь раз: в 1994 году в США товарищеский матч завершился в пользу южноамериканцев (2:0).

Что касается других сборных других стран, то Япония для греков – тоже экзотический соперник. В 2005 году эти две команды разыграли аутсайдерский престиж в группе Кубка Конфедераций, победила Япония – 1:0. Игра с Кот-д ’Ивуаром наиболее заинтригована: с ним Греция опыта еще не имеет.

Окончательный состав сборной Греции:

Вратари: Орестис Карнезис, Панайотис Гликос, Стефанос Капино.

Защитники: Хосе Холебас, Яннис Маниатис, Костас Манолас, Сократис Папастатопулос, Гиоргос Цавеллас, Лукас Винтра, Василис Торосидис, Вангелис Морас.

Полузащитники: Александрос Циолис, Андреас Самарис, Костас Кацуранис, Георгиос Карагунис, Панайотис Тахцидис, Яннис Фетфацидис, Лазарос Кристодолопулус, Панайотис Коне.

Нападающие: Димитрис Салпингидис, Георгиос Самарас, Костас Митроглу, Фанис Гекас.

Главный тренер: Фернанду Сантуш.

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