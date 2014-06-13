ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Бразилии по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная хозяйки первенства представлена в группе «А» вместе с командами Хорватии, Мексики и Камеруна.

Сборная Бразилии является самой успешной сборной в истории чемпионатов мира: на её счету пять чемпионских титулов. При этом Бразилия — единственная команда, участвовавшая во всех чемпионатах мира. Бразильцы первыми выиграли титулы на трёх различных материках и в трёх различных частях света (в Америке, Европе и Азии; в Северной Америке, в Южной Америке и в Евразии). Команда также четыре раза выигрывала Кубок конфедераций, что является рекордом. Кроме того, в активе бразильцев 8 побед в Кубке Америки — самом престижном командном турнире континента. По этому показателю на континенте они уступают только Уругваю и Аргентине.

В 2014 году, ставя перед собой единственной целью – победу, бразильцы подошли к чемпионату более чем серьезно: не только собрали мощный состав, чем безмерно гордятся, но и тщательно изучили соперников. Причем как оппонентов по группе, так и тех, кто может встретиться на пути в 1/8, 1/4 и в полуфинале.

Карлос Альберто Паррейра, помощник главного тренера (Бразилия):

Шестнадцать команд были просмотрены и изучены нашими скаутами. Чемпионы в сборе. Я верю в этих игроков. У нас самые дорогие центральные защитники в мире (Тиаго Силва и Давид Луис). У нас великолепная команда.

Даже финальную встречу наставник сборной Луис Фелипе Сколари «спланировал» еще до начала мирового первенства.

Луис Фелипе Сколари, главнй тренер сборной (Бразилия):

Проанализировав турнирную сетку, мы пришли к выводу, что в финале сыграют сборные Бразилии и Аргентины. Я не хочу, чтобы аргентинцы вылетали в первом или втором раунде плей-офф. Хочу, чтобы они показали привычный футбол.

К слову, последний раз команда выиграла Кубок мира в 2002 году, как раз под руководством Луиса Фелипе Сколари. Чемпионаты 2006 и 2010 с Дунгой в роли главного тренера результатов не принесли. И вот в 2014 вернулся Сколари… будет ли дубль, который так важно сделать именно здесь, на родной земле? Просто призрак поражения бразильце в финальном матче домашнего турнира в 1950 году от уругвайцев требует реванша – на том же месте, в тот же час.

Букмекеры, на радость всей Бразилии, фаворитом ЧМ-2014 называют их сборную. По мнению экспертов, бразильцы выйдут в плей-офф с вероятностью 99%, а их шансы на трофей оцениваются в 48,5%.

Сможет ли команда по прозвищу «Селесао», что означает «Избранные», в очередной раз достигнуть цели, узнаем в ходе чемпионата, который пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля.

Окончательный состав сборной Бразилии:

Вратари: Жулиу Сезар, Джефферсон, Витор.

Защитники: Данте, Давид Луиз, Тиагу Силва, Энрике, Дани Алвес, Майкон, Марселу, Максвелл.

Полузащитники: Бернард, Фернандинью, Эрнанес, Луиз Густаву, Паулинью, Оскар, Рамирес, Виллиан.

Нападающие: Фред, Халк, Жо, Неймар.

Главный тренер: Луиз Фелипе Сколари.