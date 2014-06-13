ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Хорватии по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Хорватии представлена в группе «А» вместе с командами Бразилии, Мексики и Камеруна.

Букмекеры, на радость хозяйке чемпионата, фаворитом ЧМ-2014 называют их сборную. По мнению экспертов, бразильцы выйдут в плей-офф с вероятностью 99%, а их шансы на трофей оцениваются в 48,5%. Но хорваты просто так сдаваться не собираются!

Нико Ковач, главный тренер (Хорватия):

В составе сборной Бразилии есть много хороших футболистов. Мы сделаем все, чтобы удивить их, огорчить и добиться хорошего для нас результата. Мы не собираемся парковать автобус. Мы будем атаковать. Собираемся искать свои шансы, потому что Бразилия настолько сильна, что если хочешь добиться результата против нее, то должен забивать.

Какие результаты покажет сборная Хорватии? Следите за чемпионатом мира по футболу вместе с ctv.by с 12 июня по 13 июля.

Окончательный состав сборной Хорватии:

Вратари: Стипе Плетикоса, Даниэль Субашич, Оливер Зеленика.

Защитники: Дарио Срна, Ведран Чорлука, Деян Ловрен, Гордон Шильденфельд, Даниэл Праньич, Домагой Вида, Шиме Врсалько.

Полузащитники: Лука Модрич, Иван Ракитич, Огнен Вукоевич, Иван Перишич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Иван Мочинич, Саммир.

Нападающие: Марио Манджукич, Ивица Олич, Эдуарду да Силва, Никица Елавич, Анте Ребич.

Главный тренер: Нико Ковач.