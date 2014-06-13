ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Германии по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Германии представлена в группе «G» вместе с командами Португалии, Ганы и США.

Михаэль Баллак, экс-капитан сборной Германии, бронзовый призер ЧМ-2006:

Разумеется, будет непросто, хотя Германия фаворит. Это ровная группа с другим очень сильным представителем Европы, Португалией, одной из сильнейших сборных из Африки – Ганой и командой США, которая заметно прибавила под руководством Юргена Клинсманна. Они всегда хорошо готовы физически и всегда готовы побеждать сильнейших соперников. Хотя я все равно думаю, что Германия пройдет дальше.

На групповом этапе немцы, естественно, останавливаться не собираются. Неудивительно, ведь немецкая сборная – рекордсмен по числу призовых мест на чемпионатах мира. На ее счету в общей сложности три золота чемпионатов мира (1954, 1974, 1990) и трёх чемпионатов Европы (1972, 1980, 1996). Еще больше вторых и третьих мест. Судите сами: на последних трех мировых и двух европейских первенствах бундестим неизменно доходила как минимум до полуфинала, а на ЧМ-2002 и Euro-2008 сражалась в решающих поединках. Увы, в последний момент (или предпоследний) немцам всегда чего-то не хватало.

В 2014 букмекеры единодушно называют фаворитами сборную Бразилии, а следом - увы и ах! - располагается сборная Германии, затем команды Аргентины и Испании. Но то ли в силу менталитета, то ли объективно, коуч сборной Йоахим Лев рассчитывает, что в Бразилии момент истины для бендестим все-таки настанет.

Йоахим Лев, главный тренер (Германия):

Германия всегда нацеливается на титул. Не удивительно, что нас всегда считают одними из фаворитов. На этот раз Германия действительно может победить на чемпионате мира. У нас собран хороший состав, в котором сочетаются молодость и опыт. У нас есть отличные футболисты на каждую позицию.

При этом коуч ни коем образом не умоляет значимость своих соперников.

Йоахим Лев, главный тренер (Германия):

Германия не единственный претендент на победу. Стоит отметить Португалию, Италию, Голландию и Испанию, которая будет стремиться защитить титул. В Южной Америке выделю Бразилию и Аргентину. Бразильцы – хозяева турнира, а у аргентинцев есть Лионель Месси. Внимания заслуживает и Уругвай.

Да, у аргентинцев есть Месси, но в нынешнем составе бундестим вновь – Клозе, Ламу, Швайнштайгер, Подольски, Мертесакер – игроки, которым, наверняка, надоело останавливаться на главных турнирах за шаг-два до трофея. Смогут ли они таки достигнуть цели, узнаем в ходе чемпионата, который пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля.

Окончательный состав сборной Германии:

Вратари: Мануэль Нойер, Роман Вайденфеллер, Рон-Роберт Цилер.

Защитники: Жером Боатенг, Филипп Лам, Эрик Дурм, Кевин Гросскройц, Матс Хуммельс, Бенедикт Хеведес, Пер Мертесакер, Маттиас Гинтер.

Полузащитники: Юлиан Дракслер, Марио Гетце, Тони Кроос, Томас Мюллер, Бастиан Швайнштайгер, Кристоф Крамер, Сами Хедира, Месут Езил, Марко Ройс.

Нападающие: Мирослав Клозе, Лукас Подольски, Андре Шюррле.

Главный тренер: Йоахим Лев.