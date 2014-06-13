ЧМ-2014 в Бразилии. Сборная Камеруна по футболу

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Камеруна представлена в группе «А» вместе с командами Бразилии, Хорватии и Мексики.

Сборная Камеруна по футболу — профессиональная команда, является одной из сильнейших сборных африканского континента. На Кубке африканских наций неоднократно становилась победителем, хотя в последних розыгрышах выступала не очень удачно, даже не пробиваясь в финальную часть.

Самое значимое достижение камерунцев - четвертьфинал мундиаля-1990. Кстати, тогда Камерун стал первой командой с Черного континента, которая пробилась в 1/4.

На предыдущем ЧМ-2010, который проходил в Южной Африке, камерунцы не смогли выйти из группы. Тогда их соперниками были сборные Нидерландов, Дании и Японии.

В 2014 у букмекеров снова для камерунцев плохие новости - состав квартета иной, но их сборную называют аутсайдером группы. Фаворит - сборная Бразилии, которой, к слову, пророчат победу на домашнем чемпионате. И все же «неукротимые львы» пойдут в бой.

Сборную Камеруна называют команда одной звезды. И эта звезда - ныне нападающий английского «Челси» Самуэль Это’О. 33-летний футболист принимал участие в ЧМ-1998, 2002 и 2010. Несмотря на свой возраст, мундиаль в Бразилии самый популярный футболист Африканского континента считает очередным этапом своей карьеры, и уж никак нее ее финалом.

Самуэль Это’О, футболист (Камерун):

Я собираюсь продолжать играть, ведь в физическом и психологическом планах чувствую себя замечательно. Планирую сыграть и на следующем, когда мне будет 37 лет. Некоторые выступали на мундиале и в 42, поэтому я не исключаю и такой вариант.

Удастся ли в этот раз таланта Самуэль Это’О, чтобы доказать, что прогнозы - дело неблагодарное? Следите за чемпионатом мира по футболу вместе с ctv.by с 12 июня по 13 июля.

Окончательный состав сборной Камеруна:

Вратари: Шарль Итандж, Самми Н`Джок, Лоик Феджу.

Защитники: Алан Ньом, Дани Нункеу, Седрик Джегуе, Орельен Шеджу, Николя Нкулу, Анри Бедимо, Бенуа Ассу Экотто.

Полузащитники: Эно Эйонг, Жан Макун, Жоэль Матип, Стефан М`Биа, Ландри Н`Гемо, Александр Сонг, Эдгар Салли.

Нападающие: Самюэль Это`О, Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Бенжамен Муканджо, Венсан Абубакар, Пьер Вебо, Фабрис Олинга.

Главный тренер – Фолькер Финк.