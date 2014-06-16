ЧМ-2014 по футболу. Сборная Хорватии объявила бойкот журналистам из-за «ню»-фотографий

Новости Бразилии. Очередной скандал на чемпионате мира по футболу. И в очередной раз при участии сборной Хорватии.



Несколько дней назад в Интернете появились фотографии, на которых футболисты сборной Хорватии голышом купаются в бассейне.

Фотографии сделали папарации. Они пробрались на базу сборной и притаились в кустах, чтобы сделать компрометирующие кадры.

После того, как эти снимки облетели Интернет, игроки сборной Хорватии отказались общаться с журналистами по любым поводам.

Нико Ковач, главный тренер сборной Хорватии по футболу:

Я не могу заставить игроков общаться с вами после таких поступков. Как бы вы чувствовали, если бы кто-то выложил ваши фотографии в таком виде? Игроки твердо уверены в том, что не хотят больше говорить с прессой, и я не знаю, когда это закончится. Весь мир видел эти фото.

Напомним, в стартовом матче Чемпионата мира по футболу хорватские футболисты проиграли бразильцам со счетом 1:3.

По окончании матча игроки и тренер сборной Хорватии буквально обвинили судью в пристрастности.

Футболисты сборной Хорватии уверены, что японский арбитр не должен был назначать пенальти в их ворота в матче с Бразилией. Подробнее читайте здесь.