ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Алжира

На чемпионате мира по футболу-2014 сборная Алжира сыграет в группе «Н». Конкуренцию за выход из группы ей составят команды Бельгии, России и Южной Кореи.
Окончательный состав сборной Алжира:
Вратари: Ади М`Боли, Мохамед Земмамуш, Седрик Си Мохаммед.
Защитники: Эссаид Белькалем, Маджид Бугерра, Лиассин Кадамуро, Фаузи Гулям, Рафик Халлиш, Аисса Манди, Карл Меджани, Джамель Месбах, Мехди Мостефа-Сбаа.
Полузащитники: Набиль Бенталеб, Ясин Брахими, Мехди Ласен, Сафир Таидер, Хассан Йебда, Софьян Фегули.
Нападающие: Набиль Гилас, Ислам Слимани, Эль-Араби Судани, Абдельмумен Джабу, Рияд Махрез.
Главный тренер – Вахид Халилходжич.
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