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ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Алжира

16 июня 2014 09:19
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На чемпионате мира по футболу-2014 сборная Алжира сыграет в группе «Н». Конкуренцию за выход из группы ей составят команды Бельгии, России и Южной Кореи.

Окончательный состав сборной Алжира:

Вратари: Ади М`Боли, Мохамед Земмамуш, Седрик Си Мохаммед.

Защитники: Эссаид Белькалем, Маджид Бугерра, Лиассин Кадамуро, Фаузи Гулям, Рафик Халлиш, Аисса Манди, Карл Меджани, Джамель Месбах, Мехди Мостефа-Сбаа.

Полузащитники: Набиль Бенталеб, Ясин Брахими, Мехди Ласен, Сафир Таидер, Хассан Йебда, Софьян Фегули.

Нападающие: Набиль Гилас, Ислам Слимани, Эль-Араби Судани, Абдельмумен Джабу, Рияд Махрез.

Главный тренер – Вахид Халилходжич.

Следите за новостями чемпионат мира в Бразилии, который пройдет с 12 июня по 13 июля 2014 года, вместе с ctv.by!

# Чемпионат мира по футболу # Национальные сборные по футболу

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