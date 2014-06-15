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Физиотерапевт англичан от радости за гол в ворота Италии подвернул лодыжку. Зря – Англия проиграла

15 июня 2014 00:56
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ЧМ-2014 по футболу. Физиотерапевт сборной Англии по футболу Гари Левин вывихнул лодыжку, празднуя гол, как оказалось - единственный, во время матча группового этапа чемпионата мира против сборной Италии.

Когда форвард англичан Даниэля Старриджа на 37-ой минуте забил гол в ворота Сальваторе Сиригу, весь тренерский штаб Роя Ходжсона вскочил на ноги со скамейки запасных, но физиотерапевт Гари Льюин тут же упал на землю и стал бить кулаком о землю.

Как выяснилось, Льюин получил травму лодыжки. Сразу несколько врачей бросились оказывать ему помощь прямо у бровки поля.

Игра была остановлена. Матч продолжился после того, как  Льюина унесли на носилках.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Скуадры адзурры»

В первом тайме после розыгрыша углового отличился Клаудио Маркизио (35-я минута). Во второй половине матча окончательный результат установил Марио Балотелли (50-я минута).

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# Фотофакт # Чемпионат мира по футболу

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