Физиотерапевт англичан от радости за гол в ворота Италии подвернул лодыжку. Зря – Англия проиграла

ЧМ-2014 по футболу. Физиотерапевт сборной Англии по футболу Гари Левин вывихнул лодыжку, празднуя гол, как оказалось - единственный, во время матча группового этапа чемпионата мира против сборной Италии.

Когда форвард англичан Даниэля Старриджа на 37-ой минуте забил гол в ворота Сальваторе Сиригу, весь тренерский штаб Роя Ходжсона вскочил на ноги со скамейки запасных, но физиотерапевт Гари Льюин тут же упал на землю и стал бить кулаком о землю.

Как выяснилось, Льюин получил травму лодыжки. Сразу несколько врачей бросились оказывать ему помощь прямо у бровки поля.

Игра была остановлена. Матч продолжился после того, как Льюина унесли на носилках.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Скуадры адзурры»

В первом тайме после розыгрыша углового отличился Клаудио Маркизио (35-я минута). Во второй половине матча окончательный результат установил Марио Балотелли (50-я минута).

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