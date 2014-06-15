2:1. Италия обыграла Англию в матче группового этапа ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Италия-Англия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Буквально через несколько минут мы с вами станем свидетелями центрального матча 3-го игрового дня. Англия против Италии!

Противостояние двух великих футбольных держав, двух футбольных философий. Такое невозможно пропустить!

Состав сборной Англии: Харт — Джонсон, Кэхилл-Джагелка-Бэйнс-Джеррард-Хендерсон-Стерлинг-Уэлбек-Руни-Старридж.

Состав сборной Италии: Сиригу-Дармиан-Палетта-Бардзальи-Кьеллини-Де Росси-Кандрева-Верратти-Пирло-Маркизио-Балотелли.

Стерлинг зарядил издалека! Мяч попадает во внешнюю сторону сетки.

Хендерсон!! Ещё один опасный дальний удар! на этот раз мяч полетел низом, кипер «скуадры адзурры» справился с угрозой.

Очень высокие скорости демонстрируют команды!

10 минут сыграно. высокий темп, симпатичная игра.

Уэлбек наносит уже третий английский удар из-за пределов штрафной. Снова неточно - мяч на пару метров разминулся со штангой.

Старридж врывался в итальянскую штрафную справа, но защитникам скуадры удалось его остановить.

Старридж врывался в итальянскую штрафную справа, но защитникам скуадры удалось его остановить.

Вот и Джо Харт впервые вступает в игру! Антонио Кандрева проверил его выстрелом с 30 метров.

Очередной дальний удар в матче. На этот раз его нанёс Марио Балотелли.

Такое чувство, что команды договорились друг с другом не бить по воротам ближе чем с 30 метров

Англичане нагнетают обстановку у ворот соперников! Два подряд пожара во вратарской Италии зажигают!

И снова дальний удар. Антонио Кандрева пульнул мяч в сторону британской рамки – мимо.

МАРКИЗИО!!!! 1-0!!! ИТАЛИЯ ВПЕРЕДИ!!!!

Всё началось с розыгрыша углового, затем Пирло элегантно пропустил мяч на Маркизио. Клаудио нанёс прицельный удар низом.

Всё же один из сегодняшних многочисленных дальних ударов увенчался успехом.

1-1!!!!!!!! СТАРРИДЖ СРАВНЯЛ!!!!!!! КАК СТРЕМИТЕЛЬНО ВСЁ РАЗВИВАЕТСЯ В ЭТОЙ ИГРЕ!!!

Руни выполнил прекрасный пас от левого края штрафной на Старриджа. Тот одним касанием переправил мяч в сетку с трёх метров.

Фабиан предпринял попытку потревожить Джо Харта. Угадайте, каким ударом? Правильно, дальним. Значительно выше ворот.

Балотелли красиво забрасывал мяч за шиворот Харту, но Фил Ягелка подстраховал вратаря и головой выбил мяч с линии.

А вскоре после этого Маркизио с той же точки пробивает в штангу! Едва не состоялся гол в раздевалку в исполнении скуадры.

Первый тайм завершён, счёт 1:1. Игра тоже равная. И очень интересная! до встречи во втором тайме!

Ну что, готовы ко второму тайму? Футболисты уже на поле!

Поехали! Ждём новых голов и моментов.

Старридж ушёл от двух итальянцев и ударил издали - Сиригу достаёт мяч из нижнего угла.

Балотелли!!!!!!!! 2-1!!!!! ИТАЛИЯ СНОВА ВЫХОДИТ ВПЕРЁД!

Ну, скажу я вам, такой идеальный навес с правого фланга, какой выполнил Кандрева, было грех не замкнуть!

Что Балотелли и сделал усилиями своей светлой головы.

Светлая голова Балотелли - это, как вы поняли, тонкая ирония.

Руни красавчик! Ушёл от двух соперников на скорости и пробил в дальний угол! жаль, немного неточно.

Паллета свалил Стивена Джеррарда в итальянской штрафной. Или Стиви упал сам? Сложно сказать. Судья пенальти не дал.

Старридж прицелился в правую девятку - но чуть промазал с 30 метров.

Руни получил пас в такой великолепной позиции, что лучше некуда! Никто его не накрывал! Но...форвард МЮ не попал в створ.

Вышедший на замену Баркли прицельно бьёт в дальний угол, Сиригу тащит!

Маркизио улучшил статистику итальянских ударов, но не более того.

Балотелли меняют! Весь стадион ему аплодирует. По крайней мере, та его часть, которая окрашена в синие цвета.

Параллельно у британцев Хендерсона меняет Уилкшир.

Бэйнс прекрасно ударил со штрафного! Какая подкруточка, ух! Но Сиригу надёжен, как кирпичная стена.

Снова Пранделли и Ходжсон проводят параллельные замены. Кандрева уходит - Пароло выходит у аппенинцев.

У англичан уходит Старридж, причём уходит прихрамывая. Его место займёт Адам Лаллана.

Перспективный штрафной будут пробивать англичане.

Пробили. Джеррард нанёс этот удар. Получилось так себе.

Снова Руни. Снова дальний удар. Снова неточно. У меня де жа вю.

Первая жёлтая карточка в матче! На 90+2 минуте, между прочим! Стерлинг её получает за срыв аппенинской атаки.

Пирло!!! Мастер штрафных проверил на прочность перекладину!

Иммобиле убегал в контратаку и мог снимать все вопросы относительно победителя, но его полёт был прерван защитником англичан.

Всё! Звучит свисток! Матч окончен! Англия уступает вице-чемпионам Европы со счётом 1-2.