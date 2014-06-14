ЧМ-2014 по футболу. Буффон пожелал удачи Сиригу, который заменит его в матче Италия-Англия

ЧМ-2014 по футболу. Основной голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон, который накануне на тренировке получил растяжение связок голеностопа, не сможет принять участие в стартовом матче чемпионата мира против англичан.

Об этом Буффон объявил с cвоем аккаунте в социальной сети.

Джанлуджи Буффон:

Всем доброго дня! Жизнь прекрасна — и я по-прежнему в долгу перед ней. Даже еще одна пропущенная игра или весь чемпионат мира не изменят моего мнения! Есть много способов быть полезным, даже если ты не выходишь сражаться на поле. Так или иначе, вперед, замечательный Сальваторе, вперед, блестящие парни, вперед, моя большая любовь — Италия!

Основным голкипером сборной Италии в матче с Англией будет, вероятнее всего, Сальваторе Сиригу.

В сборной Англии также потери - главный тренер Рой Ходжсон не сможет рассчитывать на травмированного полузащитника Окслейда-Чемберлена.

Два года назад эти команды встретились в четвертьфинале Евро-2012, и англичане тогда проиграли в серии пенальти. За прошедшие два года подопечные Ходжсона серьезно прибавили в плане командных действий.

Уэйн Руни, форвард сборной Англии:

Думаю, за последние два года мы продвинулись вперед больше Италии. У нас молодая энергичная команда. Увидим, как сказался на нас наш прогресс.

Впрочем, итальянцы не спешат огорчаться. Джанлуиджи Буффон уверен, что «Италия может рассчитывать на большее, чем Англия и Уругвай».



За кем останется победа в этот раз? Смотрите матч Англия — Италия сегодня ночью! Начало — 01:00 по белорусскому времени.

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