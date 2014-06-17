ЧМ-2014 по футболу. Месси не обижал маленького мальчика?

ЧМ-2014 по футболу. Перед футбольным матчем с Боснией и Герцеговиной капитан сборной Аргентины Лионель Месси обидел маленького мальчика. Этот момент запечатлен на кадрах видео, опубликованного в Сети: в подтрибунном помещении малыш лет шести в форме сборной протянул руку к Месси, но тот прошел мимо ребенка (см. видео 1).

Произошедший инцидент нашел в Интернете много откликов: одни защищали футболиста, другие упрекали в «звездности».

Сharly (пользователь youtube):

Нет, не верю! Как мог такой уважаемый человек, гордость Аргентины, так поступить?!

María Elena (пользователь youtube):

Ведет себя как божество, а сам когда-то обещал не задирать нос.

Damiano (пользователь youtube):

Да, я верю. Нет, я не верю! Это провокация.

Сам спортсмен прокомментировал, что ребенка не заметил.

Лионель Месси, футболист (Аргентина):

Как я могу не поприветствовать ребенка? Я просто его не увидел. И я потом пообщался с двумя другими детьми. Я бы никогда не поступил таким образом с учетом того, что у меня самого есть племянник и сын.

И действительно! После приветствия судей, Месси таки подошел к детям, чтобы пообщаться с ними (см. видео 2). Правда «обиженный» мальчик, уже стоял в другой колонне детей.

Да и мог ли международный посол доброй воли организации ЮНИСЕФ, человек, который помогает больным детям, поступить так со своим маленьким поклонником?