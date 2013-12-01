Международная федерация фехтования отметила 100-летний юбилей

Новости Беларуси. Сто лет назад во Франции девять стран в помещении автоклуба основали Международную федерацию фехтования. Сегодня она объединяет полторы сотни стран, а фехтование называют одним из самых интеллектуальных видов спорта. Президента Федерации Алишера Усманова со знаковой датой на неделе поздравил Александр Лукашенко. Этот спорт в олимпийской программе — с конца 19 века. Среди имен лучших фехтовальщиков за всю историю есть и белорусские. Елена Белова, Татьяна Самусенко, Виктор Сидяк, Александр Романьков и многие другие. Кстати, умение искусно владеть клинком ценится не только на спортивной арене.

Тактика фехтования более чем многогранна. Это борьба ума, воли и эмоций спортсмена. Недаром, по степени «интеллектуальности» эта грациозная дисциплина занимает второе место после шахмат. Для Бориса Корецкого рапира давно стала продолжением руки. Правда, сейчас заслуженный мастер спорта и чемпион Олимпийских игр в Сеуле не выступает, зато охотно делится навыками с подрастающими звездами клинка. Сейчас вовсю готовит подопечных к Первенству Европы среди юниоров и кадетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Корецкий, тренер по рапире национальной сборной Республики Беларусь:

Вообще у нас кадеты и юниоры в прошлом году показали очень хорошие результаты. По кадетам - 3 медали, по юниорам - 4, 5, 6 место. Это хорошие результаты. И по молодежи была медаль тоже.

Сплав техники и артистизма. Эти пламенные по накалу страстей па с холодным оружием уже для турниров театральных. Ведь даже за короткий поединок можно рассказать целую историю. Технику фехтования студентам актерского факультета преподает Вера Полякова. Страсть к этому грациозному единоборству, признается актриса, у нее крови.

Вера Полякова, актриса театра и кино:

Мои родственники — чемпионы мира и олимпийские чемпионы именно по фехтованию, но спортивному. Сама в детстве никогда этим не занималась, но когда пришла в Академию, мне так понравилось, что осталась преподавать. (Может, это на генном уровне?) Наверное, у меня по материнской линии все со спортом связаны.

Кстати, не равнодушны к благородному виду спорта и мужчины нашего канала. Так, в предпраздничном проекте «Тот, кто готов защищать» ведущий СТВ Жан Кодеба примерил как раз образ мушкетера. А вот для Юрия Козиятко фехтование не просто игра, а практически профессиональное увлечение. Вот и на съемках нового фильма он готов скрестить шпаги с южноафриканским спортсменом. Эксклюзивные кадры.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Настоящие мужчины выбирают все-таки шпагу даже здесь. В данном случае спортивную рапиру...

Здесь, как и в любом виде спорта, потребуется терпение и время. А вот заняться фехтованием что называется «для себя» никогда не поздно. Надо сказать, и наша съемочная решила приобщиться.

Начальный курс обучения составляет, как правило, 3-4 года. Впрочем, базовые приемы можно освоить и за год.