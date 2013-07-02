«Чижовка-Арена»: 3 июля 2013 откроется многофункциональная площадка стоимостью $180 млн

Новости Беларуси. Самые смелы идеи архитекторов, дизайнеров и спортсменов воплотились здесь - в Чижовке. Еще недавно, глядя на виртуальные эскизы, не верилось, что они превратятся в реальность меньше чем за год. Две «летающие тарелки» уже остеклили, внутри идут отделочные работы, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Игорь Молчанов, заместитель генерального директора хоккейного клуба «Юность-Минск»:

Сейчас идет монтаж ледовой площадки, которая будет отвечать всем требованиям Международной федерации хоккея. Она будет трансформироваться и уменьшаться - возможно уменьшение по длине и по ширине. Так же идет монтаж трибун, отделочные работы по помещениям, по vip-трибунам. Всего будет 46 vip-трибун для vip-гостей и зрителей, желающих приобрести абонементы на постоянное пользование при просмотре и хоккейных матчей, и других спортивных соревнований, в том числе и концертов. Также идут отделочные работы в раздевалках. Срок сдачи, как и поставлена задача, - 3 июля 2013 года.

Большая арена будет вмещать 9 600 тысяч зрителей и станет одной из основных площадок Чемпиона мира по хоккею-2014. В том, что мест хватит всем, специалисты не сомневаются. Не сомневаются и в том, что арена соответствует всем международным регламентам.

Игорь Молчанов:

Приезжал господин Лихтнер Хорст - генеральный секретарь Международной федерации хоккея, неоднократно были здесь и комиссии. По их профессиональному мнению (той организации, которая будет нам содействовать в проведении этого мероприятия), замечаний никаких не было высказано.

«Чижовка-Арена» станет не только спортивной площадкой, но и сценой, выйти на которую пожелает звезда любой величины. За 2 часа лед может трансформироваться в концертную площадку. Здесь же будет создана самая крупная детско-юношеская хоккейная школа. На малой арене идет монтаж ледовой поверхности. Рабочие кладут так называемый «пирог» - 32 км трубы нужно уложить на равном расстоянии друг от друга. По этим трубам будет циркулировать охлаждающая жидкость. Сверху площадку зальют бетоном.

Игорь Молчанов:

Дополнительно в этой части ледовой арены «Чижовка» предусмотрена возможность обеспечения питания юных хоккеистов. Здесь есть свой небольшой ресторан и свое небольшое кафе, где можно будет и родителям, и ребятишкам перекусить. Мы подошли, благодаря поддержке Мингорисполкома, очень тщательно к этой теме. Чтобы обеспечить самое главное, то что требует президент, пирамиду в хоккее. То есть внизу детско-юношеская школа, дальше ледовый дворец, и венцом этого всего является профессиональная команда, которая сегодня у нас есть.

Через месяц внутреннюю отделку малой арены должны завершить. Здесь, как и во всем здании, будет использовано три цвета - синий, красны и белый - цвета герба столицы. 180 млн долларов вложило государство не только с целью покорить чудом современной архитектуры, но и со временем окупить дорогостоящий проект. Магазины, развлекательные центры, кафе и рестораны будут работать на третьем этаже чудо-сооружения.

Игорь Молчанов:

Чемпионат мира пройдет, а это останется народу, минчанам, нашим детям. Здесь будет возможность не только нашим детишкам заниматься хоккеем, здесь будет возможность нашим женщинам привести себя в порядок, нашим мужчинам - сходить в тренажерный зал и в сауну, в том числе хорошо провести время с семьей. Поэтому все, что сегодня делается, делается для того, чтобы были нормальные условия для минчан.