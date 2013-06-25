Кубок Беларуси и второй этап чемпионата Литвы по аквабайку прошел в Минске

Цнянское водохранилище на эти выходные превратилось в настоящую гоночную трассу! Водопады брызг, драйв и ошеломительные скорости… Кубок Беларуси и второй этап чемпионата Литвы по аквабайку объединил около 30 Шумахеров на воде! Спортсмены из России, Литвы и Беларуси рассекали километры водной глади и покоряли волны на своих скутерах. Конкуренция нешуточная. Собралась элита водно-моторного спорта, практически каждый райдер если не чемпион, то многократный победитель.

Николай Воищев, участник:

Мы сейчас одновременно участвуем в чемпионате Латвии, Литвы, Эстонии, Литвы и Беларуси. Самый лучший прием в Беларуси.

Томас Гуркшнис, чемпион Литвы по аквабайку:

Это адреналин! Когда ты едешь, забываешь, что тебе что-то болит, трудно или не трудно. Этот адреналин, который во время гонки приходит к тебе, это рулит!

Николай Серяйкин, чемпион Беларуси, Литвы, Балтии по аквабайку:

Это более зрелищный спорт, чем обычный мотокросс или шоссейно-кольцевые гонки, это безопаснее гораздо, более диковинно для Беларуси, Прибалтики.

Соревнование не только в скорости, но и ловкости и личной стратегии. Необходимо брать тайм-аут на поворотах, иначе можно оказаться за бортом родного гидроцикла. Лучшего морского байкера определяли по трем заездам по 10-15 минут и в разных классах, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Петр Серяйкин, организатор Кубка Беларуси и второго этапа чемпионата Литвы по акавабайку:

Программа кольцевые гонки, слалом. Класс «ски» – это мотоциклы, на которых ездят стоя и класс «ranabaut gp» – сидячие мотоциклы, которые модифицированы, моторы свыше 400 лошадиных сил.

Совладать с хаосом волн на скорости от 120 до 150 км/час и успешно преодолеть трассу даже для гуру аквабайка - огромная физическая и вместе с тем непредсказуемая задача. От радиуса поворота до плотности и жесткости воды… Техника зависима от погоды, поэтому все экстремалы в равных условиях. Например, под палящим солнцем мотокросс дается хуже, и наоборот. И все же секрет успеха - всегда одинаковый!

Томас Гуркшнис, чемпион Литвы по аквабайку:

Это летний вид спорта, но чтобы подготовиться к сезону надо всю зиму тренироваться.

Анатолий Воищев, чемпион мира по аквабайку:

На гидроцикле участвовал в чемпионате мира в 2012 году, я на нем занял первое место в классе «ски-юниор». Главное, нужно бегать на дальние дистанции.

10-летний Георгий – самый младший участник мотокросса, но уже титулованный юниор. В спорт привел отец. Трюк свечка пока дается с помощью мастеров аквабайка. Но если фристайл и фигурное катание сродни искусству и дело асов, то в классе ски мальчишка довольно уверен и готов дать мастер-класс по безопасности!

Георгий Безрукавый, аквабайкер:

Обязательно черепаха на спину одевается, жилет, шлем, очки, если холодно- гидрокостюм. Нужно мотоцикл уметь держать, он может в одну сторону падать, новички, им очень трудно, я, когда был новичком, на коленях ездил.

Мода на аквабайки началась в конце 1980-х в Америке. Сегодня гонки на гидроциклах – не только серьезный спорт, но и настоящий стиль жизни! В нашей стране история морских скутеров началась с 2005, когда провели первый чемпионат, сейчас движение набирает обороты.

Николай Серяйкин, чемпион Бнларуси, Литвы, Балтии по аквабайку:

Прогрессивно развивается, за 2005-2006 год общее количество участников насчитывало 5-10. На этих соревнованиях 4 класса по 5-8 мотоциклов.

Будьте в движении вне зависимости от времени года, открывайте для себя новые виды спорта и проводите летние уикенды с ветерком!