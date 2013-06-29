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Легкоатлетический пробег «Спортивная Беларусь» в честь Дня Независимости

29 июня 2013 14:01
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Новости Беларуси.  Дню Независимости посвящается. Тысячи любителей здорового образа жизни приняли 29 июня участие в легкоатлетическом пробеге «Спортивная Беларусь».

На старты вышли спортсмены, чиновники, звезды эстрады и жители города. Кто-то выбрал для себя небольшой круг почти в 3 километра, кто-кто предпочел эстафету, а самые спортивные и выносливые покоряли полумарафонскую дистанцию.

Такие мероприятия стали уже традиционными, и всегда собирают многочисленных участников и болельщиков. Что еще раз доказывает, что Беларусь - страна действительно спортивная. 

Максим Рыженков, Помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма:
Атмосфера дружеская, душевная. Заряд энергии, заряд бодрости, он, я уверен, не испарится и через месяц. 

Олимпийский призер, биатлонистка Дарья Домрачева выступила в этот раз капитаном одной из самых многочисленных команд. К сожалению болельщиков, из-за тренировочного графика она не смогла принять участие в забеге.

Дарья Домрачева, двукратная чемпионка мира по биатлону, бронзовый призёр Олимпийских игр:
Сегодня мы с моими болельщиками поменялись местами. Хочется их поддержать так, как они поддерживают меня в зимние месяцы. Самое главное - это приобщаться к этому всеобщему спортивному духу.

Поддержать спортивный дух мероприятия пришли и бывшие титулованные спортсмены.

Егор Мещеряков, чемпион Беларуси, экс-капитан сборной Беларуси по баскетболу:
Самые главные эмоции - старт, первые 20-30 секунд. Для меня это впервые, когда столько людей и все бегут вместе.

Не остались равнодушными и иностранные дипломаты.

Мишель Ренери, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси:
В жизни 10 раз бежал марафон, последний раз в Польше. Мы все вместе. Это показывает, когда речь идет о спорте, нет послов — мы команда.

Погода все-таки заставила самых нерешительных остаться дома – в этот раз участников было значительно меньше, чем, например, в прошлом году. Но те, кто вышел на старт, не пожалели об этом. Некоторым, дождик, даже помогал.

Пробег был посвящен предстоящему празднику, но кроме этого нес благотворительную миссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Герасименя, чемпионка мира по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр:
Во-первых, это привлечение в спорт. Во-вторых, это сплочение команды, а команды могут быть разные: семья, друзья...  Плюс у нас 400-ая акция проекта «Мечты сбываются». Все участники и желающие могу подойти и вложить какую-то сумму денег на строительство нового хосписа.

На этом легкоатлетическом празднике каждый мог выбрать себе дистанцию по силам: пробежать один круг протяженностью около трёх километров или преодолеть почти девять. А самые выносливые испытали себя на полумарафонской дистанции в 21 километр. Новинкой пробега стала эстафета. Всё как на настоящих соревнованиях. Единственное отличие – здесь нет проигравших. 

# День Независимости 3 июля в Беларуси # 3 июля 2013 в Минске и Беларуси: День Независимости

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