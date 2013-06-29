Спортивный фестиваль «Олимпия» собрал сотни юношей и девушек

Новости Беларуси. Накануне Дня молодежи сотни юношей и девушек собрал спортивный фестиваль «Олимпия». Более 20 команд разместилось в палаточном лагере на берегу Ислочи в Воложинском районе Минской области.

Участники преодолевали полосу препятствий, играли в волейбол. Выявляли сильнейших в перетягивании каната и самых метких в чемпионате по дартсу.

Впрочем организаторы подготовили соревнования не только для тела, но и для ума. Молодые люди имеют возможность проявить себя в интеллектуальных играх и творческих конкурсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.