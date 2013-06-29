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Спортивный фестиваль «Олимпия» собрал сотни юношей и девушек

29 июня 2013 17:09
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Новости Беларуси. Накануне Дня молодежи сотни юношей и девушек собрал  спортивный фестиваль «Олимпия». Более 20 команд разместилось в палаточном лагере на берегу Ислочи в Воложинском районе Минской области. 

Участники преодолевали полосу препятствий,  играли в волейбол. Выявляли сильнейших в перетягивании каната и самых метких в чемпионате по дартсу.

Впрочем организаторы подготовили соревнования не  только для тела, но и для ума. Молодые люди имеют возможность проявить себя в интеллектуальных играх и творческих конкурсах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Молодежные фестивали # Фестивали и карнавалы

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