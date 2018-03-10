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Четыре медали завоевали белорусы на старте Паралимпийских игр в Пхёнчхане

10 марта 2018 10:37
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Новости Беларуси. В первый день Паралимпийских игр белорусские спортсмены выиграли четыре медали.  

Второе место в биатлонном спринте на 7,5 км для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата занял Дмитрий Лобан в категории LW12. Серебро Беларуси принёс и Юрий Голуб. Паралимпиец пришёл вторым в спринте среди спортсменов с нарушением зрения в категории В3.  

Четыре медали завоевали белорусы на старте Паралимпийских игр в Пхёнчхане -1

Фото: pyeongchang2018.com  

В женском биатлоне белорусские спортсменки завоевали бронзовые медали. Лидия Графеева стала третьей в спринте на 6 км в категории LW12. Светлана Сахоненко заняла третье место в категории В2 для атлетов с нарушениями зрения.  

На прошлых Играх в Сочи белорусские паралимпийцы выиграли три бронзовые медали.  

9 марта прошла церемония открытия Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане.  

Флаг Беларуси пронесла многократная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек – подробнее здесь.  

# Паралимпийские игры # Дмитрий Лобан # Юрий Голуба # Лидия Графеева # Светлана Сахоненко

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