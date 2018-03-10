Четыре медали завоевали белорусы на старте Паралимпийских игр в Пхёнчхане

Второе место в биатлонном спринте на 7,5 км для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата занял Дмитрий Лобан в категории LW12. Серебро Беларуси принёс и Юрий Голуб. Паралимпиец пришёл вторым в спринте среди спортсменов с нарушением зрения в категории В3.

Новости Беларуси. В первый день Паралимпийских игр белорусские спортсмены выиграли четыре медали.

В женском биатлоне белорусские спортсменки завоевали бронзовые медали. Лидия Графеева стала третьей в спринте на 6 км в категории LW12. Светлана Сахоненко заняла третье место в категории В2 для атлетов с нарушениями зрения.

На прошлых Играх в Сочи белорусские паралимпийцы выиграли три бронзовые медали.

9 марта прошла церемония открытия Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане.