Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

«По ходу сезона ты набрала прекрасную форму, позволяющую уверенно держаться на вершине биатлонного Олимпа. Это доставляет особую радость твоим многочисленным болельщикам», – говорится в поздравлении.

«Так держать! Мы все с волнением и надежной будем следить за выступлениями нашей команды на заключительных этапах Кубка мира. Крепкого здоровья вам и новых побед!», – добавил Александр Лукашенко.

Напомним, Дарья Домрачева заняла первое место в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти. Десятым выстрелом белорусская биатлонистка промахнулась, но сумела финишировать первой с отрывом в полсекунды.