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Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти

10 марта 2018 07:13
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии.  

Об этом сообщает пресс-служба Президента Беларуси.  

«По ходу сезона ты набрала прекрасную форму, позволяющую уверенно держаться на вершине биатлонного Олимпа. Это доставляет особую радость твоим многочисленным болельщикам», – говорится в поздравлении.  

«Так держать! Мы все с волнением и надежной будем следить за выступлениями нашей команды на заключительных этапах Кубка мира. Крепкого здоровья вам и новых побед!», – добавил Александр Лукашенко.  

Напомним, Дарья Домрачева заняла первое место в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти. Десятым выстрелом белорусская биатлонистка промахнулась, но сумела финишировать первой с отрывом в полсекунды.  

После стойки Франциска Хильдебранд опережала Домрачеву на 17 секунд (подробнее здесь).  

# Александр Лукашенко # Биатлон

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