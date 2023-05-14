«Через Instagram искали высоких парней». Бекша о дефиците спортсменов, чемпионстве «Шахтёра» и дружбе с Микановичем

Новости Беларуси. Волейбольный «Шахтер» – семикратный чемпион Беларуси, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. В финальной серии горняки смогли, как всегда, одолеть столичный «Строитель» – 3:0. Отметим, что этот сезон у клуба «Шахтер» фееричный, как говорится, от мало до велика – все команды праздновали победы. Вполне возможно, они, как древние галлы, знают формулу победного эликсира? Поинтересовались мы у главкома Виктора Бекши. «Не хватает международных матчей» Юлия Силипицкая, СТВ:

Вам не скучно играть наш чемпионат?

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Не хватает международных матчей, это однозначно. Что мы еврокубки не играем, это чувствуется, не хватает. Но и матчи, которые со «Строителем», не так часто такие напряженные, как Суперкубок, Кубок и финалы. В чемпионате мы, конечно, посильнее, поэтому приходится на каждый матч мотивироваться. Юлия Силипицкая:

За счет чего вы так растете? Виктор Бекша:

Мотивация, стремление у «Шахтера» всегда быть на высоте. Юлия Силипицкая:

А у «Строителя» типа нет мотивации? Виктор Бекша:

У «Строителя», в принципе, также, но не знаю, у «Шахтера» всегда самые амбициозные задачи, поэтому приходится. Юлия Силипицкая:

Лукавите, лукавите. Рассказывайте механизмы воздействия на игроков. Виктор Бекша:

Наверное, таких особых механизмов нет. Профессионально чтобы относились к делу и все. Ребята настраиваются на каждый матч, и стараемся показать лучшие результаты. Юлия Силипицкая:

Мне не понятно, как говорят в игровых видах спорта, настраивать на игру. Вас что, в институтах там учат, тренеров? Виктор Бекша:

Перед самым матчем настраивать уже поздно, надо до матча, это еще на тренировочном процессе происходит. Не за год, но за неделю, за две, если это важный старт, допустим, Кубок, то за два месяца. Юлия Силипицкая:

Чему вы можете дядек бородатых учить в 25? Виктор Бекша:

У каждого есть огрехи, есть над чем работать, шлифовать. Вы тоже знаете, все равно каждую деталь надо шлифовать. Юлия Силипицкая:

Вы перфекционист. Виктор Бекша:

Ну да, стремление есть, потому что это влияет на результаты. Если человек технически не готов, он в самый важный, нужный момент совершит ошибку.

Юлия Силипицкая:

Сегодня XXI век, люди другие. Действительно ли психология выходит на первый план? Виктор Бекша:

Я даже в глазах вижу у ребят, когда они настроены, видно, что к матчу они готовятся, знают, к чему идти. Юлия Силипицкая:

Так в эти глаза вы еще что-то должны вложить от себя? Виктор Бекша:

Это больше на тренировках происходит. Юлия Силипицкая:

Расскажите. Виктор Бекша:

Вы приезжайте, посмотрите. «Насилия нет». Как волейболистов готовят к игре? Юлия Силипицкая:

Вы на них кричите? Я была у вас. Виктор Бекша:

Нет, я не такой, я достаточно демократичный, очень редко повышаю голос.

Юлия Силипицкая:

А когда повышаете? Виктор Бекша:

Когда что-то не получается или кто-то не выполняет задания. Юлия Силипицкая:

Если раньше провинились, то отжимались, приседали, а ваши что делают? Виктор Бекша:

Минимально, но бывает, да, бывает. Юлия Силипицкая:

Ну некоторым давали шлепком по… Виктор Бекша:

Ну сейчас это запрещено. Насилия нет. Это все в комплексе должно быть: и уважение к спортсмену, и к тренеру. Юлия Силипицкая:

Вы их уважаете? Виктор Бекша:

Конечно, потому что я вижу, чего это стоит, как они трудятся, я тоже знаю, что это тяжело. Я сам это проходил. Юлия Силипицкая:

А хвалите часто? Виктор Бекша:

Стараюсь хвалить, сам понимаю, что стоит. Юлия Силипицкая:

То есть нужна похвала даже таким высоким и сильным. Виктор Бекша:

Даже хвалить надо больше, ругать меньше, однозначно. Суперкубок. Как один человек переломил ход матча? Юлия Силипицкая:

Чем отметился вам как тренеру этот чемпионат? Виктор Бекша:

Если так поэтапно: Суперкубок запомнился тем, что 0:2 проигрывали «Строителю», вышел нам Богатко на замену, «Строитель» вел, конечно, нас они атаковали.

Юлия Силипицкая:

Раскатывали. Виктор Бекша:

Да, там такой молодой Кулешов диагональный, очень здорово атаковал, и мы не справлялись, однозначно. И вот Максим Богатко вышел вместо Андрея Марченко и действительно переломил игру, редко такое бывает, что 0:2 и человек один… Юлия Силипицкая:

Что вы Богатко сказали на ушко? Виктор Бекша:

Я на тот момент не помню, что ему говорил, я просто видел, что не все получается, мы не справляемся именно на блоке. И Богатко вышел, блок поставил, принял, хотя это не самый лучший его элемент. Самое главное – атаковал, его было не закрыть. Юлия Силипицкая:

То есть в игровых видах спорта один человек все-таки может сделать погоду? Виктор Бекша:

Не умаляя заслуги других ребят, на Суперкубке он вышел, и я могу сказать: действительно он переломил ход событий. И все остальные ребята по-другому заиграли. Юлия Силипицкая:

Некоторые специалисты сказали, что финал чемпионата (с учетом, что у вас динамика с какого-то года) был самый слабый. Виктор Бекша:

Между «Строителем» и нами было в Суперкубке – пять партий, в Кубке – пять партий. Чемпионат, так сложилось, что мы серию провели безукоризненно, не проиграли ни одного сета. Юлия Силипицкая:

Может, потому что «Строитель» себя растрачивает на российскую Суперлигу? Виктор Бекша:

Не то что растрачивает, я тоже думаю, что они подустали под конец чемпионата достаточно сильно. Но в то же время мы были готовы. С нами действительно им было тяжело бороться, потому что мы были в очень хорошей форме. Юлия Силипицкая:

Вы были чемпионом прошлого года, соответственно, вы должны были играть в Суперлиге? Почему вы отказались? Виктор Бекша:

Так сложились обстоятельства. Мы планировали, но в последний момент руководством было принято решение отложить на год. Юлия Силипицкая:

Поберечь? Виктор Бекша:

Не то что поберечь, ситуация не позволяла так сразу входить с чемпионата в Суперлигу. И решено было отложить на год. Юлия Силипицкая:

То есть вы предоставили такую возможность «Строителю». Оправдалась ли ваша тактика? Виктор Бекша:

Нет, тут тактики никакой не было.

Юлия Силипицкая:

Но сегодняшняя ситуация, вам говорит: «Ну и слава богу»? Виктор Бекша:

Нет, конечно. Я так думаю, что если бы два клуба играли белорусских в Суперлиге, это было бы и лучше. Действительно, играть на высоком уровне – это прогресс. Юлия Силипицкая:

Но у вас есть шанс в следующем сезоне? Виктор Бекша:

Я не знаю, как Федерация российская разрешит, но я знаю, что у нас клуб «Шахтер», конечно же, хочет принять участие. Если мы будем участвовать в Суперлиге России, мы укрепим нашу команду, то за плей-офф Лиги чемпионов можно побороться. Юлия Силипицкая:

Два сезона были такие закрытые, сборная собиралась вообще? Я понимаю, что вопрос не совсем к вам, но вы же туда поставляете игроков? Виктор Бекша:

В этом году я знаю, что ребята из «Шахтера» едут. Юлия Силипицкая:

Сколько ваших? Виктор Бекша:

По-моему, пять человек. Юлия Силипицкая:

Не маловато для чемпионов? Виктор Бекша:

Дело в том, что часть из них и в молодежную сорную попадает, турнир будет в начале июня в Минске, там будут представлены и национальная мужская сборная, и молодежная сборная. И летом тоже ребятам есть и турниры, и II Игры СНГ. Это замечательно, особенно для молодых попасть на такой форум это супер. «Мы даже через Instagram искали высоких парней» Юлия Силипицкая:

Волейбол это спорт, зависящий от антропометрических данных. Насколько у нас много высоких игроков и насколько они нам нужны? Виктор Бекша:

Очень нужны, сейчас в мировых тенденциях действительно очень много высоких игроков. Мы для этого все делаем, ищем, ищем. Юлия Силипицкая:

Поделитесь впечатлениями, вы как ищете? Виктор Бекша:

В этом году такое нововведение – мы даже через Instagram искали высоких парней. Это в процессе, посмотрим, что из этого получится. Юлия Силипицкая:

А сколько откликнулось через Instagram? Виктор Бекша:

Откликались ребята, но иногда если мы делали запрос выше 195, некоторые и поменьше тоже писали. Но мне немножко не хватает. Юлия Силипицкая:

Вы сторонник раннего набора или все-таки классического, или даже запоздалого?

Виктор Бекша:

Знаете, тут два ответа на этот вопрос. Я точно также хотел бы, чтобы к нам попал ребенок высокий, просто баскетбол набирает раньше, волейбол позже, и кто-то там уходит. Юлия Силипицкая:

Баскетболисты раньше набирают? Виктор Бекша:

Я думаю, что все виды спорта стремятся взять. Сейчас и хоккеисты высокие, и волейболисты. Юлия Силипицкая:

Чем же вам так маленькие не угодили? Виктор Бекша:

Если закончить этот вопрос о высоких, то лучше не форсировать, не делать раннюю специализацию. Если даже набирать на волейбол, все равно должны быть подвижные игры там, во все виды спорта. Юлия Силипицкая:

А когда начинается действительно настоящий спорт? Виктор Бекша:

В волейбол все равно должны и руки, и кисти окрепнуть. Юлия Силипицкая:

11-15? Виктор Бекша:

Нет, я думаю, что 10 лет, как сейчас есть, это нормально. 9-10 лет для кого-то это нормально. Юлия Силипицкая:

А вы когда пришли? Виктор Бекша:

Я в 10 лет пришел. Юлия Силипицкая:

Вернемся опять к чемпионату. Вы с Микановичем друзья? Я знаю, что вы с детства выросли.

Виктор Бекша:

Была между гродненскими ребятами (1974-1975-е года) и минскими такая дружба. Часто мы там приезжали в Минск, встречались, или в Гродно они приезжали. Много встреч, даже как-то было в поход ходили вместе, приезжали в Гродно. Так что это с Олегом продолжение, в принципе, да. Юлия Силипицкая:

Вы решили так до пенсии с ним вдвоем? Виктор Бекша:

Мы и в сборной вместе были, так что много где пересекались. И становились чемпионами Беларуси в одном клубе, в «Коммунальнике». И еще хочу добавить, что моя дочь Агата и дочь Олега Эмилия сейчас тоже дружат, играли вместе во второй команде «Минчанки». Нужна конкуренция. Чего еще не хватает на ЧБ? Юлия Силипицкая:

Что еще надо привнести в белорусский чемпионат? Виктор Бекша:

Нужна конкуренция. Я даже на примере «Гродно», своего родного клуба, где я был воспитан, где был тренером, действительно, сейчас в городе Гродно нет команды. И региональная команда из района «Обухово», респект ребятам, конечно же, но все равно Гродно, областной центр должна представлять гродненская команда, имея и школу, и традиции. В Гродно два олимпийских чемпиона по волейболу, а теперь там нет клуба. Юлия Силипицкая:

От кого это создание зависит?