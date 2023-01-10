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Чемпионат страны по шахматам в Минске продолжается. Как завершились первые поединки?

10 января 2023 19:49
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Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте принимают топовые спортсмены нашей страны, в том числе и международные гроссмейстеры.

Чемпионат страны по шахматам в Минске продолжается. Как завершились первые поединки?-1

За медали национального первенства борется и самый молодой обладатель данного звания в истории Беларуси, 16-летний Денис Лазавик. В поединке первого тура он одержал победу. А действующая чемпионка страны среди женщин Ксения Зеленцова в своей стартовой игре уступила. В навыках наших парней сомнений нет. А команда девушек еще молода и только набирается опыта. А помогают совершенствоваться соревнования против российских шахматистов, сила которых хороша известна.

Чемпионат страны по шахматам в Минске продолжается. Как завершились первые поединки?-4

Игорь Стрелец, главный судья соревнований:
Мы надеемся на это, что будет развитие, поступательное движение, даже несмотря на то, что есть определенные трудности. Но у нас есть очень хорошее соревновательное пространство в России. Я думаю, нам этого вполне достаточно, учитывая, что все российские шахматисты ведущая держава в мире. И нам будет очень полезно конкурировать и играть с ними.

Не повезло на старте турнира и еще одному действующему чемпиону страны. Максим Царук в дуэли первого тура сыграл вничью и записал в свой актив полбалла. Несмотря на такое начало, парень стремится повторить результат 2022 года.

Чемпионат страны по шахматам в Минске продолжается. Как завершились первые поединки?-7

Максим Царук, действующий чемпион Беларуси по шахматам:
Когда уже был чемпионом, то любое место, кроме первого, можно считать как провал. Поэтому хочется защитить свой титул, буду очень стараться. У нас есть достаточно прямых конкурентов, турнир достаточно полезный с точки зрения шахматного роста, но, безусловно, я уже успел достаточно партий сыграть. Думаю, не один десяток мы успели переиграть между собой. Тем не менее из каждой партии можно извлекать урок.

Соревнования продолжатся в среду, 11 января. А все победители и призеры чемпионата станут известны 17 января.

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# Шахматы # Игорь Стрелец # Максим Царук # Денис Лазавик # Ксения Зеленцова # Фотофакт

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