Чемпионат страны по шахматам в Минске продолжается. Как завершились первые поединки?

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте принимают топовые спортсмены нашей страны, в том числе и международные гроссмейстеры.

За медали национального первенства борется и самый молодой обладатель данного звания в истории Беларуси, 16-летний Денис Лазавик. В поединке первого тура он одержал победу. А действующая чемпионка страны среди женщин Ксения Зеленцова в своей стартовой игре уступила. В навыках наших парней сомнений нет. А команда девушек еще молода и только набирается опыта. А помогают совершенствоваться соревнования против российских шахматистов, сила которых хороша известна.

Игорь Стрелец, главный судья соревнований:

Мы надеемся на это, что будет развитие, поступательное движение, даже несмотря на то, что есть определенные трудности. Но у нас есть очень хорошее соревновательное пространство в России. Я думаю, нам этого вполне достаточно, учитывая, что все российские шахматисты – ведущая держава в мире. И нам будет очень полезно конкурировать и играть с ними.

Не повезло на старте турнира и еще одному действующему чемпиону страны. Максим Царук в дуэли первого тура сыграл вничью и записал в свой актив полбалла. Несмотря на такое начало, парень стремится повторить результат 2022 года.