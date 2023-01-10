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Футбол. Никита Баранок стал игроком солигорского «Шахтёра»

10 января 2023 19:28
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Новости Беларуси. Белорусский защитник Никита Баранок подписал контракт с солигорским «Шахтером». Срок соглашения – 3 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Никита Баранок стал игроком солигорского «Шахтёра»-1

Баранок является воспитанником футбольного клуба «Витебск». Дебютировал за основной состав команды в матчах высшей лиги в мае 2022 года. В национальном чемпионате 2022 года футболист провел 20 матчей, в которых забил два мяча.

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# Футбол Беларуси # Никита Баранок # Фотофакт

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