Чемпионат мира по велоспорту на треке в Минске: от старта до финиша мероприятия

Новости Беларуси. На этой неделе спортивные новости из Беларуси вышли на топ-листы не только наших, но и зарубежных СМИ. Минский велодром принимал Чемпионат мира по велосипедному спорту на треке. Пять напряжённых дней 35 стран-участниц боролись за 19 комплектов наград. Финальные заезды прошли лишь несколько часов назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За «проектную жизнь» института у Владимира Афанасьевича уже собралась целая папка с собственной «историей». Вернее, проектами-«детьми». Но вот первые дни жизни минского велодрома архитектор помнит до сих пор. Говорит, в лидеры «любимчик» вышел раньше всех: первым в 2008 году был введён в эксплуатацию, а теперь и первым принял соревнования мирового уровня.

Владимир Будаев, начальник комплексной архитектурно-конструкторской мастерской №2 Инситута «Белгоспроект», главный архитектор велодрома:

В мире нет такого объекта по насыщенности дополнительных помещений - это раздевалки, хранение велосипедов, ремонт велосипедов, техническая оснащенность.

Когда-то на тренировки ездили в Европу, сегодня есть база для спортсменов со всего Ближнего зарубежья. Есть у нас и свои ноу-хау.

Владимир Будаев:

В центральной части велодрома могут проходить другие какие-то соревнования, начиная от баскетбола, волейбола, ручного меча...

Автомобильные скорости на двух колёсах. Оптимальная протяжённость — 250 метров, разгон — до 130 км/ч, зона виража — 43 градуса наклона. Качество мирового уровня. Где как не на такой площадке устанавливать мировые рекорды! Что и говорить, соревнования себя долго ждать не заставили.

Чемпионату мира по велоспорту на треке уже более сотни лет. В нынешнем году к спортивной истории присоединилась и Беларусь. 35 стран-участниц, более 100 миллионов телезрителей, 10 телеканалов транслировали гонки в прямом эфире, 25 — в записи. Арифметика этого года не разочаровала.

За несколько дней до быстрых стартов мировые звёзды велоспорта и начинающие спортсмены приступили к финальным тренировкам. Надежда нашей сборной — 11 гонщиков.

Сергей Волчок, старший тренер сборной Беларуси по велоспорту на треке:

Ребята молодые. У нас средний возраст - 18-20 лет. Во всех видах, в которых мы учувствовали, ребята завоевали лицензии.

Глава Международного союза велосипедистов был в числе первых долгожданных гостей. Пэта Маккуэйда встречали «хлебом-солью», он в свою очередь ждал яркого шоу и, конечно же, захватывающих гонок.

Пэт Маккэуэйд, глава Международного союза велосипедистов:

Когда мы получили заявку от Беларуси как кандидата на проведение чемпионата мира, мы приложили усилия к тому, чтобы эта заявка была принята и реализована. Мы видим, что это может служить развитию велоспорта в Беларуси и в близлежащих странах.

О красочных днях чемпионата главный режиссёр вспоминает уже постфактум. Говорит, трудностей подготовки было немало. Репетиции шоу не должны были мешать тренировкам спортсменов.

Сергей Минский, главный режиссер церемонии открытия:

Фактически мы только за 2-3 дня до открытия мы смогли полностью инсталлировать всю аппаратуру и начать непосредственно репетиции в вечернее время, когда сами тренировки закончены.

Что и говорить, велоигры стали результатом работы огромной команды.

Алексей Иванов, директор Чемпионата мира по велосипедному спорту, исполнительный директор Белорусской федерации велосипедного спорта:

Было создано очень много рабочих групп. Это, наверное, в общей сложности порядка 40-50 человек, которые на протяжение года прикладывали максимум усилий, чтобы чемпионат состоялся, прошел на высоком уровне. Плюс, мы планировали привлечь 120 волонтеров, сейчас уже их работает более 150.

И Беларусь встретила гостей - старт напряжённых гонок и красочное шоу.

Александр Лукашенко:

Убежден, Минский мировой Чемпионат станет стартовой площадкой для новой плеяды велосипедистов, будущих звезд, которые загорятся обязательно, загорятся на Олимпиаде в Бразилии – именно в этом оригинальность и особое предназначение нашего Минского Чемпионата. Велоспорт у нас становится все более массовым и популярным. Мы приложили максимум усилий для организации этого Чемпионата. Построен уникальный спортивный комплекс, который позволяет проводить соревнования на самом высоком уровне по различным видам спорта. Дорогие участники соревнований, дорогие гости! Надеюсь, дни Чемпионата для вас станут настоящим праздником. Конечно, спортсменам предстоит серьезно нагрузиться, колоссальное напряжение. Намотав сам лично на этом полотне сотни километров, очень хорошо знаю, какой там адский труд и какова истинная цена победы. Поэтому от всего сердца желаю спортсменам сил, выдержки и воли.

Такой мировой олимпийский форум на белорусской земле впервые. 19 комплектов наград. Это ли не точка отсчёта для перспективных спортсменов и прицел на игры в Рио-де-Жанейро? О достоинствах белорусской велоарены спортсмены заговорили уже после первых стартов.

Эрик Энглер, спортсмен команды Германии:

Это мои первые соревнования, поэтому немного волнуюсь. Мне очень приятно, что моя карьера начинается именно здесь. У вас хороший быстрый трек.

Андреас Гиф, спортсмен команды Австрии:

Минск-Арена – замечательное здание. Здесь быстрый и современный велотрек.

Павел Келепен, спортсмен команды Чехии:

Я очень рад находиться здесь. Прекрасный город, прекрасная атмосфера.

Практически семейным чемпионат стал и для минских болельщиков. Кто-то приезжал поболеть за любимых спортсменов, кто-то поддержать своих родных.

19 комплектов наград: 10 у мужчин и 9 у женщин. Слёзы радости и обиды поражений. У каждого спортсмена после соревнований останутся свои воспоминания.

Катаржина Павловска, призёр Чемпионата мира по велоспорту на треке (Польша):

Гонка была очень тяжёлой, много сильных соперников. Нужно было выработать правильную тактику, чтобы победить. Я уже была у вас три года назад на соревнованиях. У вас хороший трек.

Оксана Казанчук, спортсменка команды России:

Велотрек мне очень понравился. Он очень скоростной, достаточно гладкий. Очень хорошее впечатление от организации.

Франсуа Перви вошёл в белорусскую спортивную историю как первый чемпион минских соревнований. Что и говорить, символично. Когда-то свою карьеру он начинал в Мельбурне, но только наш трек принёс долгожданную победу в мужском гите.

Франсуа Перви, призёр Чемпионата мира по велоспорту на треке (Франция):

Трек очень быстрый, он позволяет спортсменам показывать свои лучшие результаты. Например, я сегодня выложился на все сто. И хотел бы поблагодарить свою семью, своих болельщиков за эту победу.

Спринт, гит, индивидуальная и командная гонки преследования, командный спринт, кейрин, скретч, гонка по очкам, мэдисон и омниум. По медальному зачёту в лидерах — команды Великобритании, Австралии и Германии. А вот белорусские триумфальные гонки пока впереди.