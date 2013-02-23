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В Витебске и Минске собрались любители лыжного спорта

23 февраля 2013 15:19
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Новости Беларуси. Витебская лыжня сегодня собрала несколько тысяч участников и болельщиков. На эстафету вышли любители и профессионалы зимних видов спорта от мала до велика. Множество развлечений ожидало и болельщиков: спортивные конкурсы, выставки снежных фигур и военной техники, полевая кухня. Боевой дух участникам гонок поднимали спасатели, парашютисты и десантники, продемонстрировав поистине зажигательные номера.

Михаил Портной, начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома:
Трасса хорошая. Людям очень понравится.

Спортивную эстафету  подхватила и столица. Здесь прошло первенство Минска по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Предварительно учащиеся школ со всех районов города прошли тщательный отбор. И уже сегодня юные спортсмены в массовом старте сражались за право попасть в состав минской сборной. Победители соревнований примут участие в первенстве республики, которое пройдет в Могилёве в начале марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Жолудь, учащаяся школы № 199 Минска:
Сегодня в городских соревнованиях мне повезло: я заняла первое место. Большое спасибо моему тренеру, который вложил столько сил.

Александр Дорохович, председатель Белорусской федерации лыжных гонок Минска, первый заместитель главы администрации Ленинского района Минска:
Это наш резерв, будущее нашего белорусского лыжного спорта. Поэтому очень важно, что сегодня очень много детей и молодежи собралось на этой лыжне. Мы надеемся, что те результаты, которые они покажут, создадут хороший фундамент, и мы будем иметь в будущем прекрасные выступления на мировых стартах.

# Михаил Портной # Александр Дорохович

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