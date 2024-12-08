Чемпионат мира по современному пятиборью, завершение карьеры и тренерство – интервью с Ольгой Силкиной

Белорусский спорт гордится своими победителями и призерами. В отечественной летописи значатся представители разных видов. Ольга Силкина – трехкратная чемпионка мира по современному пятиборью. В ее послужном списке россыпь наград. Ей всего 29, но спортсменка решила завершить карьеру и примкнуть к самым самоотверженным и одержимым в мире людям – тренерам. В студии «Спорттаймера» Ольга Силкина.

Ольга Силкина, трехкратная чемпионка мира по современному пятиборью:

Я пришла, еще пули были. Юлия Силипицкая, СТВ:

Когда переезжали раньше с соревнования на соревнование, у тебя багаж какой, из чего состоял? Получается, сколько метров сумка? Ну, два? Ольга Силкина:

Да, два. Юлия Силипицкая:

Два метра сумка. Она одна? Ольга Силкина:

Ну, может, меньше. Да, она одна. И там чисто инвентарь. Юлия Силипицкая:

Вот сколько шпаг? Ольга Силкина:

Три-четыре. Юлия Силипицкая:

Три-четыре шпаги? И всегда? Ольга Силкина:

Всегда. И получается, конный спорт, вид там тоже.

Юлия Силипицкая:

Что еще можно найти в дамской сумочке? Ольга Силкина:

Кроссовки. Разминочные, стартовые и еще стартовые на всякий случай. Юлия Силипицкая:

А косметикой, кстати, вы пользуетесь? Ольга Силкина:

Конечно, пользуемся, мы же… Юлия Силипицкая:

Нет, подожди, можно на старт выходить… Ольга Силкина:

Да, почему бы нет? Юлия Силипицкая:

Ты красилась? Ольга Силкина:

Да, я всегда крашусь. Я начала краситься, чтобы не плакать на фехтовании. У меня фехтование – эмоциональный вид. И когда у меня что-то не получалось, я начинала рыдать. Не плакать, а рыдать. Ну, последние, наверное, 5-6 лет… Юлия Силипицкая:

Уже не плачешь. Ольга Силкина:

Уже крашусь. Я плачу, но я крашусь и сдерживаюсь.

Юлия Силипицкая:

А вот на пьедестале тоже плачешь? Ольга Силкина:

Я больше из-за поражений могу расстраиваться. Юлия Силипицкая:

На пьедестале же красивая такая. Ольга Силкина:

На пьедестале да. Я наслаждаюсь этим мгновением, запоминаю его, чтобы опять потом повторить. Юлия Силипицкая:

То есть это стимул? Ольга Силкина:

Да. Да, это очень сильный стимул. Одновременно это и калечит спортсмена, и дает тоже стимул вверх. Вот после того, как я стала чемпионкой… Юлия Силипицкая:

Ну, про мир? Ольга Силкина:

Да, чемпионкой мира я стала. В какой-то момент, видимо, меня это и погубило.