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Чемпионат мира по современному пятиборью, завершение карьеры и тренерство – интервью с Ольгой Силкиной

08 декабря 2024 18:49
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Белорусский спорт гордится своими победителями и призерами. В отечественной летописи значатся представители разных видов. Ольга Силкина – трехкратная чемпионка мира по современному пятиборью. В ее послужном списке россыпь наград. Ей всего 29, но спортсменка решила завершить карьеру и примкнуть к самым самоотверженным и одержимым в мире людям – тренерам.

В студии «Спорттаймера» Ольга Силкина.

Чемпионат мира по современному пятиборью, завершение карьеры и тренерство – интервью с Ольгой Силкиной-2

Ольга Силкина, трехкратная чемпионка мира по современному пятиборью:
Я пришла, еще пули были.

Юлия Силипицкая, СТВ:
Когда переезжали раньше с соревнования на соревнование, у тебя багаж какой, из чего состоял? Получается, сколько метров сумка? Ну, два?

Ольга Силкина:
Да, два.

Юлия Силипицкая:
Два метра сумка. Она одна?

Ольга Силкина:
Ну, может, меньше. Да, она одна. И там чисто инвентарь.

Юлия Силипицкая:
Вот сколько шпаг?

Ольга Силкина:
Три-четыре.

Юлия Силипицкая:
Три-четыре шпаги? И всегда?

Ольга Силкина:
Всегда. И получается, конный спорт, вид там тоже.

Чемпионат мира по современному пятиборью, завершение карьеры и тренерство – интервью с Ольгой Силкиной-4

Юлия Силипицкая:
Что еще можно найти в дамской сумочке?

Ольга Силкина:
Кроссовки. Разминочные, стартовые и еще стартовые на всякий случай.

Юлия Силипицкая:
А косметикой, кстати, вы пользуетесь?

Ольга Силкина:
Конечно, пользуемся, мы же…

Юлия Силипицкая:
Нет, подожди, можно на старт выходить…

Ольга Силкина:
Да, почему бы нет?

Юлия Силипицкая:
Ты красилась?

Ольга Силкина:
Да, я всегда крашусь. Я начала краситься, чтобы не плакать на фехтовании. У меня фехтование – эмоциональный вид. И когда у меня что-то не получалось, я начинала рыдать. Не плакать, а рыдать. Ну, последние, наверное, 5-6 лет…

Юлия Силипицкая:
Уже не плачешь.

Ольга Силкина:
Уже крашусь. Я плачу, но я крашусь и сдерживаюсь.

Чемпионат мира по современному пятиборью, завершение карьеры и тренерство – интервью с Ольгой Силкиной-6

Юлия Силипицкая:
А вот на пьедестале тоже плачешь?

Ольга Силкина:
Я больше из-за поражений могу расстраиваться.

Юлия Силипицкая:
На пьедестале же красивая такая.

Ольга Силкина:
На пьедестале да. Я наслаждаюсь этим мгновением, запоминаю его, чтобы опять потом повторить.

Юлия Силипицкая:
То есть это стимул?

Ольга Силкина:
Да. Да, это очень сильный стимул. Одновременно это и калечит спортсмена, и дает тоже стимул вверх. Вот после того, как я стала чемпионкой…

Юлия Силипицкая:
Ну, про мир?

Ольга Силкина:
Да, чемпионкой мира я стала. В какой-то момент, видимо, меня это и погубило.

Чемпионат мира по современному пятиборью, завершение карьеры и тренерство – интервью с Ольгой Силкиной-8

Юлия Силипицкая:
Ты сейчас в Паралимпийских играх?

Ольга Силкина:
Да. После чемпионата мира готовка к Олимпийским играм, то есть настолько я начала больше еще тренироваться, и вот это дало не очень хороший выхлоп. То есть травмы начались. То есть я себя мало начала чувствовать. И слышать тренера стало мало, да. Я просто хотела еще повторить этот успех и еще выше головы прыгнуть.

Юлия Силипицкая:
Я поняла. Эмоциональный такой фон, он в буквальном смысле тебя завернул в воронку? А можно было, если отвернуть все назад, можно было исправить ситуацию?

Ольга Силкина:
Думаю, что можно было.

Юлия Силипицкая:
Как?

Ольга Силкина:
Также начать верить и слушать своего тренера.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования # Ольга Силкина # Юлия Силипицкая

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