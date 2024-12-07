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«Нафтан» продолжит выступать в элите белорусского футбола

07 декабря 2024 17:47
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«Нафтан» продолжит в следующем сезоне выступать в элите белорусского футбола. Фаворит одержал викторию во втором стыке с «Нивой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая дуэль завершилась со счетом 3:1 в пользу представителя высшей лиги. В ответной встрече дело оставалось за малым – не проиграть. Однако «Нафтан» вновь предпочел действовать на победу. В первом тайме зрители голов не дождались. Во втором точные удары нанесли Роман Папарига и Антон Сучков. Таким образом, подопечные Игоря Криушенко взяли верх с общим результатом 5:1 и отстояли место в самом сильном дивизионе национального первенства.

# Футбол

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