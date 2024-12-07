Дворец спорта принимает крупный международный турнир по танцевальному спорту

1,5 тысячи спортсменов из 9 стран, действующие чемпионы мира и Европы – 7 декабря в Минске стартовали международные соревнования по танцевальному спорту Alliance Trophy, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
1,5 тысячи спортсменов из 9 стран, действующие чемпионы мира и Европы – 7 декабря в Минске стартовали международные соревнования по танцевальному спорту Alliance Trophy, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир продлится два дня. Отличный уровень организации, высокая конкуренция, теплая атмосфера – все это неизменно отличает соревнования Белорусского альянса танцевального спорта. Alliance Trophy проходит традиционно в конце года уже более 10 лет. Свое мастерство демонстрируют лучшие пары Беларуси и других стран, они определят лучших в разных возрастных и классовых категориях.
Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта:
Нам очень важно для наших спортсменов повышать свое спортивное мастерство в условиях международных. Поэтому такие турниры, а это турниры уровня чемпионата мира, мы проводим ежегодно. Чтобы спортсмены чувствовали себя в обойме. Беларусь, как всегда, является конкурентоспособной страной в танцевальном спорте.
Об этом говорят результаты этого года. У нас вице-чемпион мира среди юниоров-2. Девушка у нас в категории соло сейчас заняла 9-е место среди 121 участницы. Поэтому результаты говорят сами за себя.
Елизавета Шитова, победительница турнира:
Участвуем мы периодически практически каждый год. Alliance Trophy очень классный турнир. Он всегда очень масштабный. Очень важно чувствовать себя уверенно и не бояться показать то, что ты умеешь.
Андрей Ашарчук, победитель турнира:
В D-классе это первая победа наша. Причем на крупном международном турнире. Это очень классно. Главное – собраться, потому что, если ты не будешь собран мысленно, будешь бояться того, что ты будешь выходить на паркет – это очень плохо.
В рамках соревнований во Дворце спорта пройдет торжественная церемония вручения специальной премии «Успех года» за высокие спортивные достижения по итогам сезона. Также состоится финальный этап серии Гран-при «Стань чемпионом», при поддержке Президентского спортивного клуба. Ценные призы и подарки получат спортсмены, набравшие наибольшее количество очков в течение года.