Дворец спорта принимает крупный международный турнир по танцевальному спорту

1,5 тысячи спортсменов из 9 стран, действующие чемпионы мира и Европы – 7 декабря в Минске стартовали международные соревнования по танцевальному спорту Alliance Trophy, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир продлится два дня. Отличный уровень организации, высокая конкуренция, теплая атмосфера – все это неизменно отличает соревнования Белорусского альянса танцевального спорта. Alliance Trophy проходит традиционно в конце года уже более 10 лет. Свое мастерство демонстрируют лучшие пары Беларуси и других стран, они определят лучших в разных возрастных и классовых категориях.

Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта:

Нам очень важно для наших спортсменов повышать свое спортивное мастерство в условиях международных. Поэтому такие турниры, а это турниры уровня чемпионата мира, мы проводим ежегодно. Чтобы спортсмены чувствовали себя в обойме. Беларусь, как всегда, является конкурентоспособной страной в танцевальном спорте. Об этом говорят результаты этого года. У нас вице-чемпион мира среди юниоров-2. Девушка у нас в категории соло сейчас заняла 9-е место среди 121 участницы. Поэтому результаты говорят сами за себя.

Елизавета Шитова, победительница турнира:

Участвуем мы периодически практически каждый год. Alliance Trophy очень классный турнир. Он всегда очень масштабный. Очень важно чувствовать себя уверенно и не бояться показать то, что ты умеешь. Андрей Ашарчук, победитель турнира:

В D-классе это первая победа наша. Причем на крупном международном турнире. Это очень классно. Главное – собраться, потому что, если ты не будешь собран мысленно, будешь бояться того, что ты будешь выходить на паркет – это очень плохо.