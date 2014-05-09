Прямой эфир

Чемпионат мира по хоккею в Минске - СТВ обеспечивает прямые включения с места событий!

09 мая 2014 14:24
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Телеканал СТВ на время Чемпионата мира по хоккею в Минске подготовил студию «Арена». Благодаря этой студии в программах Новости «24 часа», «Неделя», «Картина мира с Юрием Козиятко» и возрожденном проекте «Горячий лед» можно будет увидеть прямые включения из самого сердца хоккейной жизни страны!

Следить за онлайн-трансляцией матча можно на странице прямой трансляции СТВ и в нашем Твиттер-аккаунте!

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Вся информация о Чемпионате мира по хоккею от СТВ доступна на странице Чемпионата!

 

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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