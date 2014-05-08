ЧМ-2014 по хоккею: иностранные хоккеисты знакомятся с Минском!

Новости Беларуси. Ледовые дружины уже готовы скрестить клюшки. Тренировки команд проходят в режиме нон-стоп сразу на двух площадках: «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене». Несмотря на плотный график, хоккеисты всё-таки находят время на знакомства с белорусской столицей. Впрочем, не упускают эту возможность и иностранные болельщики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для таких постояльцев в гостинице были готовы закупать спецпродукты, но предпочтения высоких гостей оказались на удивление земными. Трапеза по принципу «сытно и вкусно». На их столе нет особых блюд, однако особенный прием итальянские хоккеисты ощутили, едва ступив на белорусскую землю.

Том Покел, главный тренер сборной Италии по хоккею:

Впечатления прекрасные: город просто чудесный, люди гостеприимные, открытые, прием был по-настоящему теплым! Пусть мы еще не успели толком увидеть город, но люди просто фантастические!

Александр Эггер, игрок сборной Италии по хоккею:

Я слышал, что в вашей стране многие любят хоккей, поэтому мы уверены, что на матчах будут аншлаги.

К слову, прилетели итальянцы в Минск впервые и одними из первых. Кстати, уровень организации отмечают и те, кому предстоит организовывать быт самих игроков.

Светлана Игнатович, гид-переводчик:

Прошло все на очень высоком уровне! В аэропорту помимо нас, переводчиков, было очень много волонтеров, таможенный контроль прошел безупречно, потому что государство позаботилось о том, что бы не было визовых проблем, и это очень облегчило задачу.

График спортсменов расписан буквально по минутам и последние они стараются не терять. Пусть и ненадолго, выходят в город. Первое, что бросается в глаза игроку французкой сборной Антуану Русселю — символ грядущего Чемпионата.

Антуан Руссель, игрок сборной Франции по хоккею:

Я, честно говоря, не знаю, почему вы выбрали именно бизона, но он мне нравится!

Возможность показать класс команде представится уже очень скоро, а пока в пору пробовать лед. Пара минут — и французы отправятся обкатывать площадку будущих баталий. Кстати, сегодня на аренах разминаются в режиме нон-стоп. Впрочем, командная тренировка — тайна за семью печатями. Зато после хоккеисты готовы поделиться впечатлениями.

Пекка Ринне, игрок сборной Финляндии по хоккею:

В Хельсинки тоже есть арена, но ваша выигрывает. Здесь есть то, чего нет у нас: тренировочная арена плюс все службы находятся в одном месте.

А игроки этой команды завтра первыми скрестят клюшки с белорусами. Американские хоккеисты — одни из сильнейших в мире, но хозяев Чемпионата гости не сбрасывают со счета.

Джимми Хэйс, игрок сборной США по хоккею:

Не ожидал, что у вас такие высокие здания, все строится, все красиво. Очень понравилась арена. Она огромная и просто великолепная. Здесь особая атмосфера

Петер Ренди, игрок сборной США по хоккею:

Знаю, что ваш Президент играет в хоккей. Это весьма необычно и здорово одновременно. Мне очень понравился Минск и «Минск-Арена». Ваша национальная команда хорошо зарекомендовала себя, думаю завтра игра получится интересной.

Пока градус на аренах растет, болельщики его понижают в барах. Заморским гостям пришлось по вкусу белорусское пиво.

Манни Мадхани:

Мне очень нравится это пиво. У него такой необычный вкус. Буду рекомендовать его друзьям.

Статус гостеприимной Беларусь будет продолжать отстаивать, ведь эти три недели время не только хоккейных открытий.