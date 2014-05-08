Церемония приветствия флагов стран-участниц ЧМ-2014 по хоккею прошла в Минске 8 мая

Новости Беларуси. До открытия Чемпионата мира по хоккею остаётся чуть более суток. И 7 мая в Минске прошла торжественная церемония приветствия флагов стран-участниц спортивного первенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Государственного флага прозвучали гимны всех 16 стран-участниц. На торжественную церемонию пришли чиновники, а также знаменитые спортсмены прошлых лет. И, конечно, представители хоккейных дружин.

Как признаются участники, они ожидают грандиозный праздник и по-настоящему хороший хоккей. Официальное открытие 78 Чемпионата мира по хоккею пройдёт уже 9 мая.

Владислав Третьяк, глава Федерации хоккея России:

Здесь любят хоккей, Президент играет в хоккей. Вы сделаете один из лучших Чемпионатов мира. Вы увидите действительно настоящий хоккей, равный хоккей. Все будет решать одна-две шайбы. Почему? Потому что прекрасные вратари, прекрасные команды, равные команды. Молодые ребята очень голодные на победы, поэтому мы увидим, наверное, красивый хоккей.

Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея:

Впечатления отличные. Ожидаю хорошего Чемпионата. Инфраструктура здесь замечательная. Радует расположение Арен. Да и спортсмены довольны местом, где тренируются. Могу выделить пять-семь команд очень сильных - Швейцария, Швеция, Финляндия, России придется постараться, конечно же Беларусь. Я думаю, что ваша команда покажет очень хороший результат.

Тимо Ютила, председатель хоккейной команды Финляндии:

Очень красиво, когда все флаги представлены, когда звучат все гимны. В целом мне очень понравилась церемония. Все прекрасно, мы уже живем в отеле. Отель прекрасный, все службы замечательно работают.

Семен Галкевич, журналист (Россия):

Три недели здесь, я думаю, пролетят незаметно. Очень нравится у вас. Уже мысли есть о том, чтобы в ближайшем будущем приехать не по работе сюда.

Дмитрий Малюк:

Честно говоря, вообще с молодых ногтей люблю хоккей. Пришел сегодня с большим удовольствием. Посмотрел, мне очень понравилось. Смотрю и просто радуюсь глазам своим - как изменился город!