СТВ во время ЧМ-2014 по хоккею: новости, прямые включения, возрожденный «Горячий лёд» и ctv.by!

Новости Беларуси. За ходом Чемпионата мира по хоккею будут следить сотни журналистов, в том числе более 400 иностранных репортеров. Наш телеканал будет широко освещать события мирового первенства. О том, как это будет происходить, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Горин, СТВ:

Уже 9 мая состоится церемония открытия Чемпионата мира по хоккею, которая, несомненно, привлечет внимание хоккейных болельщиков со всего мира. И, конечно, освещать это мероприятие будут сотни телеканалов. Телеканал СТВ готов приоткрыть ряд сюрпризов, ряд секретов о том, как мы будем освещать это мероприятие.

На площадках Арен Чемпионата будут работать наши съемочные группы. Самые лучшие репортеры СТВ, как и многие другие корреспонденты из других стран, аккредитованы и с момента открытия мирового первенства и до его последнего финального аккорда – свистка, шайбы – все горячие новости, вся хроника от наших корреспондентов будет поступать и утром, и днем, и ближе к ночи.

Ольга Макей, корреспондент СТВ:

Вот, наконец, настал тот час, когда можно официальную аккредитацию для журналистов Чемпионата мира по хоккею повестить себе на шею. Конечно, для нас это большое событие? для любого журналиста участвовать в таком мероприятии, видеть все изнутри, ведь рассказывать об этом зрителям – очень важно. Понятно, что на весь Чемпионат мира предстоит работа без выходных. Мы к этому готовы. Самые свежие новости, самые интересные факты будут в эфире телеканала СТВ!

Съемочные группы СТВ будут делать прямые включения с «Минск-Арены», через спутник сигнал будет поступать прямо в наш новостной эфир. Кроме этого, с самыми горячими новостями Чемпионата мира по хоккею наши корреспонденты будут выходить и из «Чижовка-Арены». Там тоже установлено наше передающее оборудование. Итоговые выпуски новостей на 22.30 на нашем телеканале будут проходить с участием vip-гостей: обсуждаться будут не только ход только что завершившихся игр, но и в целом ход Чемпионата.

Еще одно всевидящее око СТВ - студия «Арена». Она находится на высоте, прямо напротив «Минск-Арены». С высоты открывается прекрасный вид на город Минск, на прогуливающихся гостей и самих минчан, может быть можно будет увидеть отдельные команды.

На высоте напротив главной ледовой площадки страны, кроме прямых новостных включений в рамках возрожденной программы «Горячий лед» спортивные комментаторы Сергей Савицкий и Сергей Канашиц расскажут зрителям СТВ все и сразу: кто как сыграл, почему так, а не иначе, чего ждать в дальнейшем. Обещают очень интересных гостей программы.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Очень символично, что «Горячий лед» из первых проектов телеканала СТВ получил «Телевершину»: давным-давно, на самой первой «Телевершине», которая делалась 10 лет назад. И я очень рад, что в связи с Чемпионатом мира по хоккею мы возрождаем этот легендарный для телеканала СТВ проект. Это будет очень живой, как и хоккей, прямоэфирный проект, очень короткий – 8, 15, 16 минут максимум, очень оперативный, потому что наша задача – выйти в эфир между двумя матчами. Основные матчи стартуют в 16.45 на обеих Аренах и в 20.45. Как раз между матчами мы подведем итоги первых матчей и проанонсируем, дадим прогнозы на матчи, которые будут сейчас.

Сайт телеканала СТВ подумал и об иностранных болельщиках – запущена англоязычная версия, где иностранец быстро найдет всю информацию не только о ходе Чемпионата в целом, но и по интересующей его команде в отдельности – ее победах, поражениях, очках, продвижению по турнирной таблице. Подписка в твиттер-ленте позволяет отследить все практически в режиме реального времени. А если у кого-то возникнет желание написать свою новость на английском, отзыв о пребывании в Минске или фотоотчет, это тоже возможно – интернет-дирекция постаралась убить двух зайцев стразу.

Владимир Казанков, директор дирекции интернет-вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

К Чемпионату мира по хоккею мы подготовили англоязычную версию сайта СТВ. Мы попытались сосредоточиться на двух направления. Первое, это возможность для болельщика следить за своей страной, за событиями, связанными с ней на Чемпионате – счета, результаты матчей. Второе направление - раз уж человек приехал в Минск, возможно, он захочет что-то посмотреть - это туристическое направление. Мы подняли архив наших материалов, сделали новые сюжеты и перевели их на английский. Это то, что может посмотреть турист в Минске.

К жизни в спортивном режиме телеканал СТВ – готов!