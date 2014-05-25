Чемпионат мира по хоккею в Минске. Российский тренер Олег Знарок пропустит финал из-за дисквалификации

Новости Беларуси. 25 мая в рамках чемпионата мира по хоккею-2014 на «Минск-Арене» состоятся заключительные матчи. В 16.30 в поединке за «бронзу» сразятся сборные Чехии и Швеции, в 21.00 в борьбу за «золото» вступят команды России и Финляндии.

Российской дружиной во время финального матча смогут руководить только помощники Олега Знарка, главного тренера команды. Сам же наставник дисквалифицирован на финальный поединок.

Это стало известно после заседания дисциплинарного комитета ИИХФ. На нем рассматривался инцидент, произошедший на матче Россия – Швеция. В конце поединка Олег Знарок вступил в перепалку с помощником Пера Мартса, а затем продемонстрировал «жест смерти» (провел большим пальцем по горлу).

Дисциплинарный комитет ИИХФ принял такое решение в соответствии с регламентом организации: «Если любой представитель команды производит любые оскорбительные жесты по отношению к любому судье или любому лицу, на него должен быть наложен матч-штраф».

Специалист автоматически лишен аккредитации на ЧМ-2014, однако может посетить финальный матч по билету.

Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда главный тренер пропускает финальный матч из-за дисквалификации.

В интервью российскому спортивному изданию «Советский спорт» Олег Знарок прокомментировал вердикт комитета:

Олег Знарок, главный тренер сборной России по хоккею:

Удивлен дисквалификации. Но проблем нет, ребята знают, как играть. Мы были готовы к этой игре. Просто здесь дело в том, что вроде бы мне даже в раздевалке нельзя находиться. Поэтому буду, наверное, сидеть наверху в ложе с микрофоном. Будем как-то общаться.

Пустят ли меня в раздевалку? Я не знаю. Если только в наручниках не уведут...

Считаю, что команду эта ситуация из колеи не выбьет. Наоборот, сплотит. Я их собрал, все рассказал. Они ответили: «Выйдем, всех порвем».

Поступил бы я так же, если бы ситуация повторилась? Да, сделал бы все то же самое. Таких людей, как Гронборг, надо ставить на место.

К слову, тренер сборной Швеции (помощник Пера Мартса) Рикард Гренборг также получил от ИИХФ одноматчевую дисквалификацию по итогам полуфинала против команды России. Гренборг пропустит матч за третье место против Чехии.