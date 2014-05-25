Руслан Салей посмертно введен в Зал славы Международной федерации хоккея 25 мая

Новости Беларуси. Руслан Салей посмертно будет введен в Зал славы Международной федерации хоккея 25 мая, в заключительный день мирового спортивного первенства. На счету белорусской Легенды более 900 матчей в НХЛ и три Олимпиады в составе сборной.

Кроме Салея в Зал славы 25 мая будут включены россияне Вячеслав Быков и Андрей Хомутов, швед Никлас Лидстрем и канадцы Стив Айзерман и Маррей Кастелло. Всего этой чести удостаивались 195 хоккеистов из 23 стран. Салей станет первым представителем Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Салей, мама Руслана Салея:

Из 37 неполных лет, 30 лет отдал хоккею. За эту честь — посвящение его в Музей славы он заплатил очень великую цену — он отдал свою жизнь.

Михаил Захаров, главный тренер хоккейного клуба «Юность»:

Грустно, что такую награду получает человек, когда его нету. Все, наверное, помнят, с какой травмой он выступал на Олимпиаде в Ванкувере. У него была тяжелая операция на позвоночнике, когда он много времени не играл, но он вышел на Олимпиаду. Он любил свою Родину — самое главное.