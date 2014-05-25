Канадский почтальон на ЧМ: Приеду и расскажу всем в Канаде, что надо ехать в Беларусь!

Новости Беларуси. Ив Сен-Илер – почтальон из Канады, с детства следит за хоккеем. Недавно он поступил в университет, чтобы выучиться на журналиста и потом писать о больших спортивных мероприятиях в свободное время. Так случилось, что первый чемпионат, на который он попал – в Беларуси. В Минске Ив слегка сменил роли и поделился с ctv.by своими впечатлениями о Беларуси и самом турнире.

Вы впервые в Беларуси?

Да-да, первый раз.

И как вам здесь?

Знаете, мне очень нравится. Здесь очень тихо, никто никуда не торопится, все очень спокойные. А еще здесь очень чисто, идешь по улице и не видишь ничего лишнего на асфальте.

Почему вы решили приехать на чемпионат?

Хочу сразу сказать, что дело вовсе не в том, что нам не нужна была виза. Дело в хоккее. И даже если бы пришлось заниматься оформлением визы в посольстве и платить за нее, я бы все равно приехал.

С кем вы приехали?

Один.

Встречаете своих соотечественников?

О, да-да-да, видел несколько на Чижовка-Арене, где играла Канада, но в целом нас, канадцев, здесь немного. Вряд ли я видел больше десяти.

Вы постоянно ездите на чемпионаты?

Нет, это мой первый чемпионат. Но сейчас я понимаю, что точно не последний. Я большой фанат хоккея, я родился с этим. В детстве я даже сам играл в хоккей, но сейчас уже, конечно, нет. Вообще мы говорим, что каждый канадец рождается в коньках. Это наш национальный спорт, самый важный из всех. Но мне кажется, у вас примерно та же ситуация. Белорусы и россияне любят хоккей так же сильно, как и мы.

За какую команду вы болеете дома?

Я родился в Монреале, поэтому вполне логично, что я болею за Montreal Canadiens. У меня есть парочку любимых игроков: вратарь Кэри Прайс и чех Томаш Плеканец. Ну, и мне, конечно, знакома фамилия Костицына, который тоже играл за эту команду. Знаю, что он из Беларуси. У нас был неплохой сезон с ним.

Тяжело было сюда добраться?

О, нет. Я летел самолетом с пересадкой в Варшаве. Никаких проблем на границе, все хорошо. Моя семья крутила пальцем у виска, когда я сказал, что поеду так далеко. Но если ты чем-то горишь, то расстояние не помеха. Это же просто самолет, садишься и летишь.

Что вас впечатлило в городе?

Наверное, архитектура. Она очень отличается от того, что есть у нас. В Минске здания очень большие и правильной прямоугольной или квадратной формы. Это впечатляет.

Успели побывать в других городах?

Еще нет, но я хочу съездить в Брест, потому что было бы здорово посмотреть еще что-нибудь. Пока что не строил никаких планов на поездку, планирую просто сесть в поезд и на месте во всем разобраться. Я люблю историю, особенно историю войн, поэтому будет интересно посетить Брестскую крепость. Знаю еще, что 9 мая вы отмечаете конец войны, я видел большие празднования в городе. Вот только на парад я не попал, потому что собирался на арену на игру Канада-Франция и просто не знал. Кстати об игре. Мы могли проиграть кому угодно, но только не французам… (смеется).

Что вы расскажете о Беларуси по приезду?

Что я скажу? Скажу, что надо ехать! (смеется) Все же здорово, спокойно, никто тебя не беспокоит, делай, что хочешь. Единственное, что прохладно иногда бывает.

Как вам арена? Отличаются ли они от канадских?

Немного отличаются. Ледовая площадка больше, а еще у вас есть пространство между зрителем и льдом, где-то метр. В Канаде они сидят прямо около льда.

Что скажете об организации турнира?

С общественным транспортом все очень нравится. Не нужно долго ждать, постоянно курсируют автобусы.

Какое впечатление оставили белорусы?

О, они все очень милые. Иногда нам сложно общаться, потому что не все говорят по-английски, а я совсем не говорю по-русски, но если я потерялся, то они все бегут на помощь и показывают мне дорогу. И, как я уже сказал, белорусы никуда не торопятся. Девушки у вас красивые (смеется), любят красиво одеваться, это заметно на улицах.

Беседовала Ирина Гордиенко