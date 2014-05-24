Самый посещаемый Чемпионат мира! И если Беларусь 7-я в игре, то в гостеприимстве - первая, говорят болельщики

Чемпионат мира по хоккею привел в Минск многих политиков, известных медиа-персон… Не говоря уж о болельщиках, которые в эти дни стали едва ли не главными героями событий и установили в Минске рекорд! Ни один Чемпионат мира по хоккею не собирал такого количества зрителей! Тему продолжит Илона Волынец.

Результатом своего сувенирного шоппинга Сергей Наильевич Гимаев доволен. На счету известного советского хоккеиста, спортивного комментатора – десятки чемпионатов. На память о минском форуме – целый пакет сувениров: монеты, значки, шайбы, клюшки и, конечно же, главный символ этого хоккейного первенства – волат.

Но Сергею Наильевичу, можно сказать, повезло с покупкой. Игрушечный зубрик оказался в дефиците и буквально за несколько дней первенства исчез с прилавков.

Пожалуй, шведские производители сувенирной продукции чемпионата и не предполагали, что Минск побьет рекорд по посещаемости матчей. Кстати, самые заполненные трибуны были во время встречи сборных Беларуси и России. Матч собрал 14 679 болельщиков.

На мировом форуме, как и подобает хозяевам, наши парни держались достойно. Лишь первый поединок вызвал разочарование. Поражение 1:6 от американцев – это явно не то, чего ожидали болельщики. Но дальше все по нарастающей: Казахстан, Швейцария, Латвия. И даже с признанными авторитетами россиянами и финнами белорусы играли. Не мучились, не отбивались, а именно играли.

Сергей Гимаев, спортивный комментатор, многократный чемпион СССР по хоккею:

Защита, может, не самая сильная по составу. Но все ребята отдавались, никто не может упрекнуть, что не бились. Самое главное, что все сердцем играли за свою страну.

И, кто знает, забей Калюжный тот злосчастный буллит, все могло быть совсем по-другому… А пока - четвертьфинал и итоговое 7-е место. И эксперты, и болельщики сходятся в одном: мы сыграли в полную силу.

Разгорались хоккейные страсти и вне поединков чемпионата мира. Минский лед разогревали мэтры советского хоккея: Александр Якушев, Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев. По инициативе российской стороны в Минске прошли товарищеские матчи между командами Беларуси и России.

Большой хоккей в Минске уже нельзя представить без этого колоритного персонажа. Плюшевые волаты развлекают фанатов, позируют на камеры и даже испытывают лед на прочность.

Белорусский волат, кстати, с канадским акцентом. Под костюмами скрываются профессиональные аниматоры из Канады. Только пообщаться с ними нельзя. Принципиальное правило аниматоров – без маски на публике не появляться. Иначе волшебная сказка будет разрушена.

Кристиан Ланквет, менеджер группы аниматоров (Канада):

Быть «волатом» очень сложно. Нужна хорошая спортивная подготовка. Ребята ежедневно ходят на тренировки. Вес костюма – 7 килограммов. Поэтому у нас работают только крепкие молодые парни.

Купается ли в лучах славы настоящий зубр? В минском зоопарке мы встретили компанию любопытных швейцарцев, которые, как выяснилось, пришли сюда исключительно ради живого волата.

Встречать гостей Барон не торопится. Ради снимков со звездой можно и подождать, шутят болельщики из Швейцарии. За 2 недели в Минске и так была программа-максимум: обошли все музеи, отдохнули в аквапарке и даже дважды насладились оперой.

Марсель Триог (Швейцария):

На чемпионат мира по хоккею мы ездим каждый год. Есть с чем сравнить. В Минске организация очень порадовала и даже удивила. Мы разместились в фан-деревне. Там каждый день концерты, можно веселиться чуть ли не до самого утра.

А вот Максу Гриндалу веселиться до самого утра не получается. Работа. Шведский журналист ежедневно из Минска передает новости большого хоккея. Говорит, в Беларуси больше всего удивили широкие улицы и отсутствие пробок на дорогах. На вопрос, что понравилось из национальной кухни долго думает и наконец, вспоминает…

Макс Гриндал, журналист (Швеция):

Сметана. Да точно, мне понравилась ваша сметана. Она такая белая. Никогда раньше не пробовал.

А эти ребята уж точно знают, что такое сметана и с чем ее едят. Евгений с друзьями прилетел из Хабаровска. Главное пожелание от дочек – привезти наряды из Минска.

Евгений Пуд, болельщик (Россия):

Одежда у вас хорошая и продукты, все нравится. Молодцы, сами все производится, России даже можно у вас поучиться. А там, где мы живем, вообще, все китайское.

Мастер-класс прямо под открытым небом. Белорусская лявониха закружила поляков и американцев. Туристы отправились в путешествие во времени и перенеслись в белорусскую деревню 19-го века.

А с Дэвидом мы встретились в зоне гостеприимства у Дворца спорта. В качестве гидов у канадца – минские студенты-медики. Дэвид, кстати, сам врач, познакомился с ними в интернете.

Дэвид Стефен, болельщик (Канада):

Честно говоря, раньше я практически ничего не знал о Беларуси. Решил приехать на Чемпионат мира по хоккею и заодно узнать, что это за страна такая.

Ребята рассказывают, водили Дэвида и в музеи, и в Национальную библиотеку, и драниками кормили.

Сергей Дедик, студент:

Ломали голову, придумали показать огромные самосвалы, которые наша страна производит, одна из лидеров в мире.

Мы решили помочь воплотить эту идею в жизнь. Отправляемся вместе с ребятами в один из промышленных центров синеокой. По дороге показываем Дэвиду достопримечательности. И вот мы на месте. Очевидно, таких «волатов» Дэвид увидеть не ожидал.

Дэвид Стефен, болельщик (Канада):

О, да, я бы с удовольствием увез бы эту машину в Канаду. Мои друзья не поверят, если я им расскажу, что я видел.

Дэвид с интересом изучал каждую деталь и засыпал нас вопросами. Теперь в фотоотчете о поездке в Минск - снимки с белорусскими гигантами.

Дэвид Стефен, болельщик (Канада):

Когда я вернусь домой, я расскажу друзьям что Беларусь очень красивая страна, здесь живут хорошие люди и здесь очень вкусные драники. Но еще я расскажу, что у меня была уникальная возможность увидеть, что в Беларуси производят отличную технику.

На обратном пути мы не смогли проехать мимо бочки с квасом. Хлебный напиток для Дэвида стал еще одним открытием.

Дэвид Стефен, болельщик (Канада):

Этот напиток даже сложно с чем-то сравнить. Я ничего похожего не пробовал.

В своих восторженных интервью они не устают повторять: Минск – красивый и чистый город. Они смакуют наши драники и сметану, восхищаются волатом и рисуют белорусские флаги на щеках, благодарят за теплый прием и обещают обязательно вернуться. И если в хоккее наша сборная не добралась до медалей, то за гостеприимство страна точно получит первое место.

Илона Волынец, Сергей Курков и Дмитрий Травин, «Картина мира»