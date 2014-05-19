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  • Чемпионат мира по хоккею в Минске. Поединок между Беларусью и Латвией побил очередной рекорд посещаемости турнира – 14 531 человек

Чемпионат мира по хоккею в Минске. Поединок между Беларусью и Латвией побил очередной рекорд посещаемости турнира – 14 531 человек

19 мая 2014 18:45
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Новости Беларуси. 19 мая в рамках чемпионата мира по хоккею в «Минск-Арене» в поединке за плей-офф сошлись сборные Беларуси и Латвии. Естественно, столь значимый для хозяев турнира матч собрал аншлаг и установил еще один рекорд посещаемости.

19 мая за встречей Беларуси и Латвии с трибун наблюдали 14 531 человек.

Предыдущий рекорд посещаемости был зафиксирован также во встрече сборной Беларуси. 17 мая в рамках четвертого тура группового этапа хозяева турнира встречались со сборной Германии. Ту встречу посетили 14 478 человек.

Отметим, что «Минск-Арена» вмещает 15 085 зрителей.

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# Чемпионат мира по хоккею # Латвия

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