Чемпионат мира по хоккею в Минске. Поединок между Беларусью и Латвией побил очередной рекорд посещаемости турнира – 14 531 человек

Новости Беларуси. 19 мая в рамках чемпионата мира по хоккею в «Минск-Арене» в поединке за плей-офф сошлись сборные Беларуси и Латвии. Естественно, столь значимый для хозяев турнира матч собрал аншлаг и установил еще один рекорд посещаемости.

19 мая за встречей Беларуси и Латвии с трибун наблюдали 14 531 человек.

Предыдущий рекорд посещаемости был зафиксирован также во встрече сборной Беларуси. 17 мая в рамках четвертого тура группового этапа хозяева турнира встречались со сборной Германии. Ту встречу посетили 14 478 человек.

Отметим, что «Минск-Арена» вмещает 15 085 зрителей.

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