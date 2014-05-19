Чемпионат мира по хоккею в Минске. Нападающий сборной Казахстана Роман Старченко подвел итоги турнира для своей команды

Новости Беларуси. Сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира по хоккею в Минске. В последнем туре она проиграла команде Финляндии (3:4). По завершении поединка нападающий казахской дружины, покинувшей по итогам турнира элитный дивизион, Роман Старченко ответил на вопросы корреспондента ctv.by.

Какие задачи ставились в последнем матче на чемпионате?

Роман Старченко, нападающий сборной Казахстана по хоккею:

На этот поединок настраивались как и на все игры, хотелось выиграть. Ведь со всеми можно играть. Только начали сегодня сумбурно. Пошли удаления, голы в наши ворота. Но, в принципе, считаю, играли неплохо.

Какую оценку можете выставить сборной Казахстана по итогам турнира?

Роман Старченко:

Двойку, ведь заняли последнее место, вылетели во второй дивизион. О чем еще говорить?

Это если смотреть на результат. А касательно показанной игры?

Роман Старченко:

Повторюсь, что играть можно было со всеми. Проиграли из-за собственных ошибок, из-за дисциплины. Все было в наших руках.

Какая игра в группе была решающей?

Роман Старченко:

Решающими назову первых три матча, где соперники, в принципе, были равны. С ними действительно можно было играть.

А какая игра получилась самая сложная?

Роман Старченко:

С Россией.

Что скажете по поводу организации турнира?

Роман Старченко:

Все на уровне: и матчи, и проживание. Поддержка супер. На матчи ходили по 10-12 тысяч болельщиков. Спасибо большое зрителям. Мы и своих поклонников слышали. Очень рады, что они приехали за нас поболеть.

Да и игры получились интересные, ведь в группе подобрались действительно сильные соперники. Но, к сожалению, мы не смогли показать результат, который позволил бы нам остаться в элите.