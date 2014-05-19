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Азбука хоккея. Буква «Л». Лёд

19 мая 2014 14:57
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Лед. Арена, поле боя, место сражения, побед и кровопролитий. Ледовая площадка – родной дом для хоккеистов. Впервые на льду, думаешь, как на нем можно стоять, не то, что двигаться. Но для спортсменов лед – трасса набора сверхскоростей. Из-за того, что толстый лёд мешает скоростному скольжению, на хоккейном катке его заливают на 7,6-10 см.

На заливку льда хоккейного катка требуется 30-60 тонн воды. И его, кстати, красят в белый! Ведь замерзшая вода имеет грязно-серый цвет.

В период интенсивной загрузки ледовой площадки, она быстро приходит в негодность и требует восстановления. Существует специальная машина для восстановления льда хоккейного катка, замбони. Её ещё принято называть «ледовым комбайном», сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею # Александр Меженный # Азбука хоккея

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