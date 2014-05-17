Прямой эфир

Поддержать белорусскую сборную по хоккею решили необычным способом: 300 велосипедистов проехали 17 мая по улицам Минска

17 мая 2014 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поддержать белорусскую ледовую дружину решили необычным способом: три сотни велосипедистов проехали 17 мая по улицам Минска.

Велопарад «Болеем за наших» стартовал у Ледового дворца и собрал как профессиональных спортсменов, так и просто любителей двухколесного транспорта. К слову, велопарад приурочен ко Дню работника физической культуры и спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Анатолий Сединин, заслуженный тренер Республики Беларусь:
Есть подготовленные спортсмены, а есть очень слабые. Если они будут чаще стартовать, конечно, результаты будут выше и для здоровья полезно.

Игорь Новиков, чемпион СССР по велоспорту:
Останавливаться никогда не надо на достигнутом. Всегда надо идти дальше, дальше. Надо больше рекламы, дорожек.      

Сергей Плащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь:
Когда маленькие дети подрастают, то первая у них мечта, чтобы мама с папой купили велосипед.

# Чемпионат мира по хоккею # Анатолий Сединин # Игорь Новиков # Сергей Плащинский

Другие новости рубрики

Все новости
Обзор всех событий на Чемпионате мира по хоккею в Минске за 16 мая от СТВ
17 мая 2014 12:53

Обзор всех событий на Чемпионате мира по хоккею в Минске за 16 мая от СТВ

Марис Ясс, защитник сборной Латвии: Матч с белорусами будет не на жизнь, а на смерть
17 мая 2014 12:38

Марис Ясс, защитник сборной Латвии: Матч с белорусами будет не на жизнь, а на смерть

3:1. Швеция-Словакия 16 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции
16 мая 2014 21:22

3:1. Швеция-Словакия 16 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции