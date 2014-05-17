Поддержать белорусскую сборную по хоккею решили необычным способом: 300 велосипедистов проехали 17 мая по улицам Минска

Новости Беларуси. Поддержать белорусскую ледовую дружину решили необычным способом: три сотни велосипедистов проехали 17 мая по улицам Минска.

Велопарад «Болеем за наших» стартовал у Ледового дворца и собрал как профессиональных спортсменов, так и просто любителей двухколесного транспорта. К слову, велопарад приурочен ко Дню работника физической культуры и спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сединин, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Есть подготовленные спортсмены, а есть очень слабые. Если они будут чаще стартовать, конечно, результаты будут выше и для здоровья полезно.

Игорь Новиков, чемпион СССР по велоспорту:

Останавливаться никогда не надо на достигнутом. Всегда надо идти дальше, дальше. Надо больше рекламы, дорожек.

Сергей Плащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Когда маленькие дети подрастают, то первая у них мечта, чтобы мама с папой купили велосипед.