Обзор всех событий на Чемпионате мира по хоккею в Минске за 16 мая от СТВ

Это итоговый выпуск информационной программы «24 часа» с обзором основных событий уходящего дня. В студии Олег Степанюк. Добрый вечер!

В студии «Арена» работает наш корреспондент Евгений Горин.



Как себя чувствуют иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира в Минск? Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил сегодня студенческую деревню, где живут гости из 36 стран. Что увидел и услышал, расскажет Анастасия Иванникова.



Подробнее об итогах очередного игрового дня Чемпионата мира через несколько минут расскажет Сергей Савицкий.



Большой хоккей на Минск-арене и Чижовка-арене идет нон-стопом. На чемпионате мира были сыграны очередные матчи.



В группе Б, где играет сборная Беларуси, команда Финляндии оказалась сильнее дружины Швейцарии 2:0. Таким образом, вице-чемпионы мира окончательно лишились шансов на выход в четвертьфинал. В параллельном противостоянии шведы нокаутировали словаков и вернулись на первое место в октете.



В дневной сессии в обоих противостояниях, казалось, борьбы не будет. Между собой спорили США и Казахстан, а также Канада и Италия. И попробуй не назови здесь сильнейшего! Однако американцы вновь едва не преподнесли свои поклонникам сюрприз. Звездно-полосатые оказались совсем не звездными! Казахстанцы ни в чем не уступали оппонентам и даже дважды по ходу противостояния вели. Впрочем, для заокеанских гостей все закончилось благополучно. Но в овертайме. На второй его минуте американцы все же выстрадали победу – 4:3.



Потеря очков американцами пошла на руку белорусам. Их шансы на четвертьфинал немного возросли. Впрочем, оглядываться на оппонентов – дело последнее. Нужно побеждать самим. И, верим, нашей сборной это по силам! Следующая игра – уже с немцами.



На «Чижовка-арене» родоначальники хоккея канадцы экзаменовали итальянцев, которые потеряли даже теоретические шансы на продолжение борьбы. В стартовом отрезке, как ни странно, была заброшена лишь одна шайба. А вот во втором периоде «кленовые листья» наконец-то показали, кто в доме хозяин. В ворота оппонента они забросили четырежды. В последней двадцатиминутке команды не особенно старались, тем не менее, по разу огорчили друг друга. 6:1 – Канада сильнее.